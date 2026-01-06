अमेजन ने फायर टीवी को दिया नया रूप, फटाफट ढूंढ सकेंगे पंसदीदा फिल्म और शो
क्या है खबर?
अमेजन फायर टीवी के लिए एक नया डिजाइन इंटरफेस पेश किया है, जो कंटेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही नेविगेशन और लेआउट को भी सरल बनाता है। कंपनी का कहना है कि यूजर अनुभव के लिहाज से वर्षों बाद पहला बड़ा अपडेट है। इससे उसे गूगल टीवी, रोकू या ऐपल टीवी को टक्कर देने में मदद मिलेगी। इसके साथ फायर टीवी ऐप का नया वर्जन और रंगीन फ्रेम वाले नए प्रीमियम टेलीविजन भी लॉन्च किए गए हैं।
बदलाव
इंटरफेस में किए ये बदलाव
नए यूजर इंटरफेस में कई डिजाइन परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें गोल कोने, विभिन्न ग्रेडिएंट, एक समान टाइपोग्राफी और कंटेंट के बीच अधिक स्पेसिंग शामिल हैं, ताकि इंटरफेस कम अव्यवस्थित लगे। आप अभी भी नीचे स्क्रॉल करके अपनी पसंदीदा पंक्तियां देख सकते हैं। पहले फायर टीवी की होम स्क्रीन पर केवल 6 ऐप्स पिन किए जा सकते थे, लेकिन अपडेट में ऐप आइकनों का आकार कम कर दिया गया है, जिससे अधिक ऐप्स दिखाई देते हैं।
फायदा
कंटेंट खोजना हुआ आसान
फायर टीवी की स्क्रीन के ऊपरी भाग में नेविगेशन को सरल बनाया है और इसे फिल्मों, टीवी, लाइव टीवी, स्पोर्ट्स और न्यूज जैसी श्रेणियों में बांटा गया है। होम टैब के बाईं ओर एक सर्च बटन उपलब्ध है। नए टैब के जरिए आपको पहले से देखे जा रहे कंटेंट और सब्सक्राइब की गई अन्य सेवाओं पर उपलब्ध कंटेंट तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। साथ ही यह आपको नए कंटेंट को खोजने की सुविधा भी देता है।