अमेजन ने फायर टीवी के इंटरफेस में बदलाव किया है

अमेजन ने फायर टीवी को दिया नया रूप, फटाफट ढूंढ सकेंगे पंसदीदा फिल्म और शो

क्या है खबर?

अमेजन फायर टीवी के लिए एक नया डिजाइन इंटरफेस पेश किया है, जो कंटेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही नेविगेशन और लेआउट को भी सरल बनाता है। कंपनी का कहना है कि यूजर अनुभव के लिहाज से वर्षों बाद पहला बड़ा अपडेट है। इससे उसे गूगल टीवी, रोकू या ऐपल टीवी को टक्कर देने में मदद मिलेगी। इसके साथ फायर टीवी ऐप का नया वर्जन और रंगीन फ्रेम वाले नए प्रीमियम टेलीविजन भी लॉन्च किए गए हैं।