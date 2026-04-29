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अमेजन ने अपने AI असिस्टेंट क्विक का डेस्कटॉप वर्जन किया लॉन्च
अमेजन क्विक का डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च

अमेजन ने अपने AI असिस्टेंट क्विक का डेस्कटॉप वर्जन किया लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार
Apr 29, 2026
02:03 pm
क्या है खबर?

अमेजन ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट अमेजन क्विक का डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह टूल अलग-अलग ऐप और डाटा को एक जगह जोड़कर काम को और ज्यादा आसान बनाता है। इसका मकसद यूजर्स का समय बचाना और बार-बार प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत को काफी हद तक कम करना है। यह लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब अमेजन ने OpenAI के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है।

सपोर्ट

OpenAI साझेदारी से मिला नया सपोर्ट

अमेजन और OpenAI की बढ़ती साझेदारी के तहत अब नए और उन्नत AI मॉडल्स को AWS प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। अमेजन बेडरॉक के जरिए कंपनियां एक ही सिस्टम में कई AI मॉडल्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें सिक्योरिटी और डाटा कंट्रोल पर भी खास और मजबूत ध्यान दिया गया है। कंपनी का मानना है कि इससे बड़े संगठनों को बेहतर और सुरक्षित तरीके से AI का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

काम

एक ही जगह से कई काम करेगा क्विक

अमेजन क्विक यूजर्स को लोकल फाइल, ईमेल, कैलेंडर और कई एंटरप्राइज ऐप्स से एक साथ जोड़ता है। यह गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365, स्लैक, जूम और जीरा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ आसानी से काम करता है। यूजर बिना अलग-अलग टैब खोले ही जानकारी देख सकते हैं और उसी पर तुरंत काम कर सकते हैं। साथ ही यह टूल समय के साथ यूजर की पसंद और काम करने के तरीके को समझकर खुद को बेहतर बनाता रहता है।

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ऑटोमेशन

ऑटोमेशन और सिक्योरिटी पर ध्यान

इस टूल में प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट और डैशबोर्ड बनाने की सुविधा भी दी गई है, जिससे काम और तेज हो सकता है। यह बैकग्राउंड में लगातार काम करता है और जरूरत से पहले जरूरी जानकारी दिखाने में सक्षम है। अमेजन ने बताया कि क्विक को खास तौर पर कंपनियों की सिक्योरिटी और डाटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कई बड़ी कंपनियां इसे अपनाने लगी हैं ताकि उनका काम तेज, आसान और ज्यादा प्रभावी हो सके।

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