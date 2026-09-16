अमेजन ने भारत में लॉन्च किया एलेक्सा प्लस, कई भाषाओं में करेगा काम

अमेजन में एलेक्सा इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष मिशेल बुट्टी ने कहा कि एलेक्सा के लिए अमेजन का व्यापक विजन एक ऐसे एम्बिएंट पर्सनल असिस्टेंट को बनाने पर केंद्रित है, जो ग्राहकों की रोजमर्रा की जिंदगी में और गहराई से घुल-मिल सके।

उन्होंने आगे कहा, "यह कोई अपडेट नहीं है। यह पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी है। इसे जेनरेटिव AI वाले ज्यादा शक्तिशाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बनाया गया है, इसलिए अब यह कहीं ज्यादा स्मार्ट है।"