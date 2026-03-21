अमेजन एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है

अमेजन बना रही एक नया स्मार्टफोन, मिलेगा एलेक्सा का सपोर्ट

क्या है खबर?

अमेजन स्मार्टफोन बाजार में फिर से कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने पहले असफल प्रयास फायर फोन को बंद करने के 11 साल से अधिक समय बाद अब नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है, जिसका कोडनेम 'ट्रांसफॉर्मर' है। रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइस को डिवाइसेस एंड सर्विसेज डिवीजन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत उपयोग की सुविधा होगी, जिससे शॉपिंग, प्राइम वीडियो और प्राइम म्यूजिक सहित अमेजन के ऐप्स का उपयोग करना आसान होगा।