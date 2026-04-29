अमेजन ने शॉपिंग ऐप में नई AI सुविधा पेश की है

अमेजन ने शॉपिंग ऐप पर पेश किया नया AI फीचर, जानिए इससे क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

अमेजन की मोबाइल ऐप पर शॉपिंग अब और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। कंपनी ने अपने मौजूदा 'हेअर द हाइलाइट्स' सुविधा के अंदर एक नया फीचर 'जॉइन द चैट' लॉन्च किया है। यह फीचर आपको उत्पादों के बारे में सवालों के जवाब पाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है। अभी इसे अमेरिका में उपलब्ध कराया गया है। संभावना है बाद में अन्य देशों में भी यूजर इसका लाभ उठा सकेंगे।