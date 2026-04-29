अमेजन ने शॉपिंग ऐप पर पेश किया नया AI फीचर, जानिए इससे क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
अमेजन की मोबाइल ऐप पर शॉपिंग अब और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई है। कंपनी ने अपने मौजूदा 'हेअर द हाइलाइट्स' सुविधा के अंदर एक नया फीचर 'जॉइन द चैट' लॉन्च किया है। यह फीचर आपको उत्पादों के बारे में सवालों के जवाब पाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है। अभी इसे अमेरिका में उपलब्ध कराया गया है। संभावना है बाद में अन्य देशों में भी यूजर इसका लाभ उठा सकेंगे।
तकनीक
कैसे करेगा काम?
किसी उत्पाद की इमेज के नीचे मौजूद 'हेअर द हाइलाइट्स' बटन पर टैप करने के बाद आप उठे हुए हाथ के आइकन पर टैप करके उसे फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपना प्रश्न टाइप करके या बोलकर पूछ सकते हैं। AI होस्ट पॉज करके आपके सवाल का तुरंत उत्तर दे सकते हैं और फिर वहीं से बातचीत शुरू कर सकते हैं। आप प्लेयर को मिनिमाइज करके ब्राउज करते समय भी सुन सकते हैं।
फायदा
यूजर्स को क्या होगा फायदा?
नई सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को लंबी-लंबी जानकारियों या समीक्षाओं को पढ़ने की जरूरत के बिना ही उत्पाद की मुख्य जानकारी उपलब्ध कराकर उनका समय बचाना है। यह फीचर आपको सामान्य उत्तर नहीं देता, बल्कि ऑडियो सारांश में पहले से कवर की गई जानकारी को ट्रैक करता है और हर बार नई प्रासंगिक जानकारी के साथ जवाब देता है। अमेजन ने इस सुविधा को एक जानकार स्टोर कर्मचारी के साथ होने वाली बातचीत की तरह बताया है।