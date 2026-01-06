अमेजन ने एलेक्सा प्लस अब वेब पर किया पेश, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
अमेजन ने एलेक्सा प्लस को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। 9 महीने पहले लॉन्च हुआ यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट अब एलेक्सा डॉट कॉम के जरिए ब्राउजर पर शुरुआती यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि लोग एलेक्सा को हर जगह चाहते हैं। इसी मांग को देखते हुए इसे इको डिवाइस या फोन के साथ-साथ वेब पर भी लॉन्च किया है। यूजर्स वेबसाइट खोलकर अमेजन अकाउंट से लॉग-इन कर तुरंत चैट शुरू कर सकते हैं।
मांग
इस कारण वेब पर किया पेश
दुनियाभर में 60 करोड़ से अधिक एलेक्सा सक्षम डिवाइस बिक चुके हैं, जिनमें स्मार्ट स्पीकर, टीवी, वियरेबल और घरेलू उपकरण शामिल हैं। कंपनी ने 9 महीने में पाया कि एलेक्सा प्लस लॉन्च होने के बाद इससे लोगों की बातचीत दोगुनी, खरीदारी तिगुनी और रेसिपी के अनुरोध 5 गुना बढ़ गए। इससे अमेजन को एक बात समझ आई कि ग्राहक चाहे रसोई में खाना बना रहे हों, यात्रा कर रहे हों या लैपटॉप पर बैठे हों हर जगह एलेक्सा चाहते हैं।
योजना
एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी कई सुविधाएं
कंपनी ने कहा है कि एलेक्सा डॉट कॉम और नए डिजाइन वाले मोबाइल ऐप के साथ एलेक्सा प्लस अब लगभग हर स्क्रीन और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। अमेजन ने एक्सपीडिया, येल्प, एंजी और स्क्वायर जैसी कंपनियों के साथ भी साझेदारी की है, जिससे यूजर जल्द ही एलेक्सा प्लस से इनकी सीधे सेवाओं को खोज और बुक कर सकेंगे। इससे उड़ान और रेस्तरां की बुकिंग करने से लेकर घर की मरम्मत और स्वास्थ्य संबंधी अपॉइंटमेंट एक ही जगह उपलब्ध होंगे।