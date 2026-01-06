एलेक्सा प्लस का उपयोग अब वेब पर भी किया जा सकेगा

अमेजन ने एलेक्सा प्लस अब वेब पर किया पेश, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

अमेजन ने एलेक्सा प्लस को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। 9 महीने पहले लॉन्च हुआ यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट अब एलेक्सा डॉट कॉम के जरिए ब्राउजर पर शुरुआती यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी का कहना है कि लोग एलेक्सा को हर जगह चाहते हैं। इसी मांग को देखते हुए इसे इको डिवाइस या फोन के साथ-साथ वेब पर भी लॉन्च किया है। यूजर्स वेबसाइट खोलकर अमेजन अकाउंट से लॉग-इन कर तुरंत चैट शुरू कर सकते हैं।