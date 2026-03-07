सुंदर पिचई के लिए अल्फाबेट ने वेतन पैकेज मंजूर किया है

सुंदर पिचई की संपत्ति में हुआ इजाफा, अल्फाबेट ने वेतन पैकेज किया मंजूर

क्या है खबर?

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई के लिए 69.20 करोड़ डॉलर (करीब 6,225 करोड़ रुपये) तक के नए त्रिवार्षिक मुआवजे पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें से अधिकांश राशि उसके ऑटोनॉमस उद्यमों वेमो और विंग के प्रदर्शन पर निर्भर है। यह जानकारी अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग में दाखिल किए गए फॉर्म 8-K में सामने आई है। पिचई का वार्षिक वेतन 20 लाख डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपये ) पर अपरिवर्तित रहा है।