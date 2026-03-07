सुंदर पिचई की संपत्ति में हुआ इजाफा, अल्फाबेट ने वेतन पैकेज किया मंजूर
क्या है खबर?
गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई के लिए 69.20 करोड़ डॉलर (करीब 6,225 करोड़ रुपये) तक के नए त्रिवार्षिक मुआवजे पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें से अधिकांश राशि उसके ऑटोनॉमस उद्यमों वेमो और विंग के प्रदर्शन पर निर्भर है। यह जानकारी अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग में दाखिल किए गए फॉर्म 8-K में सामने आई है। पिचई का वार्षिक वेतन 20 लाख डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपये ) पर अपरिवर्तित रहा है।
भागीदारी
कहां से होगी आय?
सुंदर पिचई को 8.4 करोड़ डॉलर (करीब 750 करोड़ रुपये) के समय-आधारित प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट्स प्राप्त होंगे। उन्हें अल्फाबेट के प्रदर्शन स्टॉक यूनिट्स की 2 किस्तें भी मिलेंगी, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य मूल्य 6.3 करोड़ डॉलर (करीब 565 करोड़ रुपये) है। ये किस्तें S&P 100 कंपनियों के सापेक्ष अल्फाबेट के कुल शेयरधारक रिटर्न से जुड़ी हैं। इनमें से एक की गणना 2026-27 और दूसरी का 2026-28 के दौरान किया जाएगा।
संपत्ति
कितनी हुई पिचई की संपत्ति?
जुलाई, 2025 में पिचई ने आधिकारिक तौर पर 1 अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) की संपत्ति का आंकड़ा पार किया। दीर्घकालिक मुआवजे और अल्फाबेट में 0.02 फीसदी हिस्सेदारी के माध्यम से उनकी कुल संपत्ति 1.1 अरब डॉलर (करीब 99 अरब रुपये) हो गई। फरवरी, 2026 तक उनकी कुल संपत्ति 1.6 अरब डॉलर (करीब 144 अरब रुपये) होने का अनुमान है। पिचई उन अरबपति गैर-संस्थापक CEO में से एक हैं, जिन्होंने कंपनी में शुरुआती कोई इक्विटी हिस्सेदारी नहीं रखी।