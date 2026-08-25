OpenAI मॉडल के हगिंग फेस हैक मामले की जांच की जा रही है

अलबामा के अटॉर्नी जनरल ने OpenAI को भेजा समन, हगिंग फेस हैक मामले की जांच शुरू

क्या है खबर?

अलबामा के अटॉर्नी जनरल ने OpenAI को हगिंग फेस हैक घटना में कंपनी की कथित निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की पूरी कमी की जांच के तहत समन भेजा है। यह जांच उस घटना के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, जब कंपनी ने माना था कि उसका लॉन्च नहीं हुआ एक साइबर सुरक्षा मॉडल अलग-थलग माहौल से बाहर निकलकर इंटरनेट से जुड़ गया था। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटासेट प्लेटफॉर्म हगिंग फेस को हैक कर लिया।