AI से नौकरियां जाएंगी नहीं, बल्कि बढ़ेंगी; एनवीडिया CEO जेन्सेन हुआंग का दावा
क्या है खबर?
दुनियाभर में कंपनियां तेजी से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक अपना रही हैं, जिससे लोगों के बीच नौकरी जाने का डर बढ़ रहा है। कई लोगों को लगता है कि मशीनें इंसानों की जगह ले सकती हैं। इसी बीच एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने इस चिंता को गलत बताया है। उनका कहना है कि AI नौकरी खत्म नहीं करेगा, बल्कि नए मौके पैदा करेगा और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
उम्मीद
AI से रोजगार बढ़ने की उम्मीद
हुआंग ने कहा कि AI को खतरे के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। उनके अनुसार, AI के बढ़ने से डाटा सेंटर, हार्डवेयर और नए सिस्टम की जरूरत बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि AI पूरे काम को खत्म नहीं करता, बल्कि किसी काम के छोटे हिस्सों को आसान बनाता है, जबकि इंसानों की भूमिका बनी रहती है और बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित होती है।
चिंता
नौकरी जाने की चिंता भी बरकरार
कई विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि AI के कारण कुछ नौकरियों पर असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में लगभग 15 प्रतिशत तक काम बदल सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। इससे आर्थिक असमानता बढ़ने और नौकरी के तरीके बदलने की चिंता भी सामने आ रही है। यही वजह है कि इस विषय पर लगातार बहस जारी है और लोग इसके प्रभाव को लेकर सतर्क बने हुए हैं।
संतुलन
डर और हकीकत के बीच संतुलन जरूरी
हुआंग का मानना है कि AI को लेकर बहुत ज्यादा डर फैलाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक बातें लोगों को नई तकनीक अपनाने से रोक सकती हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि टेक कंपनियां कभी-कभी AI को लेकर डर और उम्मीद दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग संतुलित सोच रखें और AI के फायदे और नुकसान दोनों को समझकर आगे बढ़ें।