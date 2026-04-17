AI मूड के हिसाब से तैयार करता है गानों की प्लेलिस्ट, जानिए उपयोगी टूल्स-प्लेटफॉर्म

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब संगीत सुनने के तरीके को बदल रहा है। यह हर दिन के बदलते मूड के हिसाब से म्यूजिक प्लेलिस्ट तैयार करता है। AI टूल खुद बताए गए अहसासों, चेहरे के हाव-भाव या बोलचाल की भाषा में दिए गए संकेतों को समझकर तुरंत हमारे मूड के हिसाब से म्यूजिक तैयार करते हैं। आइये जानते हैं कुछ ऐसे ही शानदार AI टूल और प्लेटफॉर्म्स, जो संगीत को आपकी मनोदशा के हिसाब से ढालते हैं।

#1 मूड प्लेलिस्ट AI: सुनें अपनी पसंद का संगीत मूड प्लेलिस्ट AI की मदद से आप मूड (शांत या ध्यान लगाने वाला) चुन सकते हैं। इसमें दौर, शैली या गतिविधि जैसी जानकारी देने पर प्लेलिस्ट मिल जाती है। प्लेलिस्ट सीधे स्पॉटिफाई, ऐपल म्यूजिक या यूट्यूब पर खुल सकती हैं। इतना ही नहीं आप आसानी से इन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यह मूड के हिसाब से संगीत सुनने के अनुभव को अपनी मर्जी के हिसाब से बनाने का सहज तरीका है।

#2 पर्सनलAIs: बात करके प्लेलिस्ट बनाने वाला टूल पर्सनलAIs बातचीत को समझने वाली AI तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह वाक्यांशों या मूड बदलने के अनुरोधों को पहचान लेता है। यह भावनाओं को वेलेंस-एनर्जी ग्रिड पर दिखाता है और फिर उसी के हिसाब से बदलती हुई प्लेलिस्ट बनाता है। इस तरह आप स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको खास तौर पर चुना गया ऐसा संगीत मिलता है, जो आपकी भावनात्मक जरूरतों से मेल खाता है।

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#3 मूड2म्यूजिक: बिना हाथ लगाए बनती प्लेलिस्ट मूड2म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवाओं से जुड़ता है। यह या तो आप से मैनुअल तरीके से मूड चुनने के लिए कहता है या फिर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके सेल्फी का विश्लेषण करता है, ताकि डायनामिक प्लेलिस्ट बन सके। ये प्लेलिस्ट हमारी भावनात्मक स्थिति के साथ बदलती रहती हैं, जो इन्हें प्रेरणा या ध्यान लगाने के लिए बेहतरीन बनाती हैं। इस टूल की हैंड्स-फ्री सुविधा उन यूजर्स के लिए अच्छी है, जो कम इंटरैक्शन पसंद करते हैं।

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#4 बड़े प्लेटफॉर्म अपना रहे AI फीचर्स स्पॉटिफाई, डीजर और ऐपल म्यूजिक जैसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म अपनी सेवाओं में आधुनिक AI फीचर्स को शामिल कर रहे हैं। मूड स्लाइडर, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, दिन के समय की जानकारी या हार्ट रेट जैसे शारीरिक इनपुट का इस्तेमाल करके ये प्लेटफॉर्म वेलेंस-अराउजल मॉडल के जरिए बहुत ज्यादा पसंद के मुताबिक मिक्स बनाते हैं। वे ग्लोबलमूड जैसे डेटासेट से जानकारी लेते हैं, ताकि गानों और भावनाओं का सटीक मिलान हो सके और यूजर्स को अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले।