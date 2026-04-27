ट्रैवल खर्च रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए AI टूल्स

आज के समय में कंपनियां ट्रैवल खर्च को संभालने के लिए AI टूल्स का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं। ये टूल्स रसीद स्कैन करने, खर्च जोड़ने और रिपोर्ट बनाने जैसे काम अपने आप कर देते हैं। इससे कर्मचारियों और फाइनेंस टीम दोनों का समय बचता है और गलतियों की संभावना भी कम होती है। नई तकनीक जैसे OCR, मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI की मदद से पूरा प्रोसेस अब पहले से ज्यादा तेज और आसान बन गया है।

#1 SAP कन्कर से ऑटोमेटेड खर्च प्रक्रिया SAP कन्कर के जूल AI एजेंट्स ट्रैवल खर्च को संभालने के लिए एक पूरा सिस्टम देते हैं। यह रसीद से जरूरी जानकारी अपने आप निकालता है और रिपोर्ट को कंपनी के नियमों के अनुसार जांचता है। इसके साथ ही, यूजर आसानी से अपनी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। इस सिस्टम से काम तेज होता है, अप्रूवल जल्दी मिलता है और मैन्युअल काम काफी कम हो जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा आसान बनती है।

#2 पेहॉक से रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा पेहॉक एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जो रियल-टाइम में खर्चों को ट्रैक करने में मदद करता है। यह रसीदों को स्कैन कर डाटा निकालता है और कंपनी के नियमों के अनुसार ट्रैवल बुकिंग भी आसान बनाता है। इसमें माइलेज ट्रैकिंग और दैनिक भत्ता सेट करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कर्मचारी मोबाइल ऐप से खर्च भेज सकते हैं, जिससे तुरंत जांच और भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और काम में तेजी आती है।

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#3 एक्सपेंसबॉट से आसान और सटीक डाटा कैप्चर एक्सपेंसबॉट अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है और यह कई प्लेटफॉर्म से रसीदों को स्कैन कर सकता है। यह अलग-अलग भाषाओं में जानकारी समझ सकता है और जरूरी डेटा अपने आप निकाल लेता है। इसके बाद यह जानकारी सीधे शीट में जोड़ दी जाती है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अलग-अलग देशों में यात्रा करते हैं और कई तरह की करेंसी में खर्च करते हैं।

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#4 एक्सपेंशिया से पूरी प्रक्रिया आसान एक्सपेंशिया एक ऐसा टूल है जो खर्च की पूरी प्रक्रिया को आसान बना देता है। यह रसीद से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक सब कुछ ऑटोमेट करता है। इसमें मोबाइल से खर्च भेजने और वर्चुअल कार्ड के जरिए पेमेंट मैनेज करने की सुविधा मिलती है। दुनियाभर की हजारों कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इससे अप्रूवल जल्दी मिलता है और फाइनेंस टीम के लिए काम आसान हो जाता है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है।