कॉपीराइटर्स के लिए गेमचेंजर साबित हो रहे हैं ये AI टूल्स, जानिए कैसे

टिप 2

मार्केटिंग टीमों के लिए खास समाधान

कुछ AI टूल्स खास तौर पर मार्केटिंग और बिक्री से जुड़े कंटेंट के लिए बनाए गए हैं। जैस्पर जैसे प्लेटफॉर्म ब्रांड की भाषा और शैली को एक जैसा बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं कॉपी.AI जैसे टूल्स अलग-अलग फॉर्मेट में मार्केटिंग सामग्री जल्दी तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये टूल्स टीम के बीच बेहतर तालमेल बनाने में भी मदद करते हैं और बड़े स्तर पर कंटेंट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाते हैं।