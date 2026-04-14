ढेरों तस्वीरों को आसानी से करें व्यवस्थित, इन AI टूल्स का करके देखें इस्तेमाल
क्या है खबर?
डिजिटल दौर में ढेर सारी तस्वीरों को मैनेज करना मुश्किल भरा काम लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स ने इसे बहुत आसान बना दिया है। ये टूल्स टैग करने, खोजने और बेकार तस्वीरों को छांटने जैसे कामों को अपने आप करने के लिए मॉडर्न मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। आइये जानते हैं कि यह नई तकनीक कैसे आपकी ढेरों तस्वीरों को बेहतर तरीके और कम समय में व्यवस्थित कर सकते हैं।
#1
एक्सायर फोटो 2025
एक्सायर फोटो 2025 एक डेस्कटॉप ऐप है, जो विडोंज और मैक यूजर्स के लिए बनी है। यह चेहरे पहचानने वाले फीचर और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से तस्वीरों और वीडियो की बड़ी लाइब्रेरी की जांच करता है। यह टूल एक जैसी तस्वीरों को छांटने और खूबसूरती या उनकी क्लियरिटी के हिसाब से ग्रुप बनाने में बढ़िया काम करता है। एडोब लाइटरूम के साथ जुड़कर यह प्रोफेशनल काम के लिए एकदम सही है। तेज काम और कलेक्शन को व्यवस्थित करता है।
#2
माइलियो
माइलियो भी एक ऐसा समाधान है, जो कई प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यह AI का इस्तेमाल करके स्मार्ट एल्बम बनाता है, मेटाडेटा टैग जोड़ता है और अपने डीकल्टर टूल से डुप्लिकेट तस्वीरों को हटाता है। सभी डिवाइस पर सिंक होता है और ऑटोमैटिक बैकअप के साथ ऑफलाइन भी काम करता है। ये सारी बातें इसे उन फोटोग्राफर्स के लिए बहुत खास बनाती हैं, जो अपनी लोकल स्टोरेज संभालते हैं, लेकिन उन्हें कई डिवाइस पर उन तक पहुंच भी चाहिए।
#3
पीकटो
पीकटो खास मैक यूजर्स के लिए बना है, जो बिना फाइलों को डुप्लिकेट किए ऐपल फोटोज, लाइटरूम और कैप्चर वन से अपनी लाइब्रेरी को जोड़ना चाहते हैं। इसकी AI क्षमताएं आम भाषा में सर्च, स्मार्ट फेस ग्रुपिंग और प्रकृति या पोर्ट्रेट्स जैसे थीम वाले एल्बम बनाने की सुविधा देती हैं। यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहे, इसके लिए सब कुछ लोकल तरीके से प्रोसेस किया जाता है।
#4
ऑन1 फोटो कीवर्ड AI
ऑन1 फोटो कीवर्ड AI मशीन लर्निंग के जरिए अपने आप कीवर्ड लगाकर पूरी खोज प्रक्रिया को आसान बनाता है। आप आसान शब्दों से मेटाडेटा को खोज सकते हैं, जिससे आपकी ब्राउजिंग और व्यवस्थित करने का काम तेजी से होता है। यह टूल XMP डाटा भी एम्बेड करता है, ताकि यह लाइटरूम या कैप्चर वन जैसे दूसरे प्रोग्राम के साथ भी काम कर सके। इस तरह आप तस्वीरों को व्यवस्थित कर सकते हैं।