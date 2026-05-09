कामकाज को आसान बनाने वाले AI टूल्स, आप भी जानिए 

अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स दफ्तरों और कंपनियों में तेजी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये टूल रोज होने वाले कई काम खुद ही पूरा कर देते हैं, जिससे लोगों का समय बच रहा है। रिपोर्ट तैयार करना, डाटा को व्यवस्थित करना और कामों की योजना बनाना अब पहले से आसान हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI की मदद से कर्मचारी अहम कामों पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं।

टिप 1 ChatGPT बना वर्चुअल असिस्टेंट ChatGPT अब कई लोगों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। यह रिपोर्ट का सार तैयार कर सकता है, ब्लॉग लिखने में मदद कर सकता है और जरूरी जानकारी जल्दी उपलब्ध करा सकता है। प्रीमियम वर्जन में यह हफ्तेभर के लक्ष्यों को छोटे कामों में भी बांट देता है। इससे काम व्यवस्थित तरीके से पूरा होता है। कंपनियां अब इसे कंटेंट तैयार करने और दफ्तरी कामों को तेज करने के लिए तेजी से अपना रही हैं।

टिप 2 टूडूइस्ट AI से आसान हुआ काम टूडूइस्ट AI असिस्टेंट लोगों के अधूरे और बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी डालता है, तो यह उसे आसान चरणों में बदल देता है। क्लिकअप ब्रेन के साथ इसका इस्तेमाल करने पर कैलेंडर और जरूरी काम भी आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं। यह स्मार्ट ब्रेक और रिमाइंडर भी देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे काम का दबाव कम होता है।

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टिप 3 रिक्लेम AI और मोशन की मदद रिक्लेम AI और मोशन जैसे टूल शेड्यूल को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। रिक्लेम AI गूगल और आउटलुक कैलेंडर से जुड़कर जरूरी कामों के लिए खुद समय तय करता है। वहीं, मोशन मीटिंग्स और टू-डू लिस्ट को रोजाना की योजना में बदल देता है। इससे लोगों को पूरे दिन का काम पहले से समझ में आ जाता है। ये टूल समय प्रबंधन को आसान बनाते और कर्मचारियों को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद देते हैं।

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टिप 4 गॉब्लिन टूल्स से कम हुआ तनाव गॉब्लिन टूल्स बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटने में मदद करता है। यह किसी काम में लगने वाले समय का अनुमान भी देता है। इसके जरिए लोग प्रेजेंटेशन, ईमेल और दूसरे जटिल काम आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह पेशेवर भाषा में ईमेल लिखने में भी मदद करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे काम का तनाव कम होता है और प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने में आसानी होती है।