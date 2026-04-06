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AI की मदद से हरी-भरी रहेगी आपके घर की बगिया, जानिए कैसे है उपयोगी
AI से पौधों की देखभाल करना आसान हो गया है

AI की मदद से हरी-भरी रहेगी आपके घर की बगिया, जानिए कैसे है उपयोगी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 06, 2026
11:40 am
क्या है खबर?

घर के अंदर पौधे उगाना, जितना अच्छा लगता है, उतना ही थका देने वाला काम है। पौधों को पानी देने से लेकर रोशनी का ध्यान रखना और आस-पास के माहौल को सही रखना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम पौधों की देखभाल के जरूरी कामों को ऑटोमैटिक करने के लिए रियल-टाइम डाटा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। आइये जानते हैं AI कैसे पौधों की देखभाल में लगने वाला समय बचाता है और पौधों की सेहत बेहतर रखती है।

#1

पौधों की सेहत के लिए रियल-टाइम सेंसर डाटा

AI से चलने वाले स्मार्ट गार्डन, पौधों की देखभाल के लिए रियल-टाइम सेंसर डाटा पर निर्भर करते हैं। ये सेंसर तापमान, नमी, मिट्टी की नमी और रोशनी की तेजी पर लगातार निगरानी रखते हैं। लगातार मॉनिटरिंग से AI सिस्टम किसी भी ट्रेंड को पहचान पाते हैं और संभावित समस्याओं को होने से पहले ही भांप लेते हैं। डाटा इकट्ठा करके ये सिस्टम बिना किसी इंसान के बार-बार दखल दिए पौधों के लिए सबसे अच्छी बढ़ने की स्थिति बनाए रखते हैं।

#2

ऑटोमेशन से कम होता है समय 

घर के अंदर बागवानी में AI का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे हर दिन बहुत सारा समय बचाया जा सकता है। ऑटोमैटिक सिस्टम होने से पानी देना, रोशनी एडजस्ट करना और तापमान कंट्रोल करना जैसे काम आसानी से और बिना किसी रुकावट के होते हैं। यह आपके पौधों की देखभाल के काम को लगभग 1 घंटे से घटाकर रोजाना सिर्फ कुछ मिनटों में कर सकता है, क्योंकि यह जरूरी कामों को अपने आप निपटा देता है।

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#3

बागवानों के लिए प्रैक्टिकल AI टूल्स

बागवानों के लिए कई AI टूल्स उपलब्ध हैं। प्लांटइन जैसे ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तुरंत बीमारी का पता लगाते हैं और देखभाल को ट्रैक करते हैं। पिक्चर दिस फोटो से पौधों की पहचान करने की सुविधा देता है, वहीं प्लांटा पौधों को पानी देने का पर्सनल शेड्यूल बताता है। इसके अलावा, घर के अंदर सूरज की रोशनी की तेजी मापने के लिए आप फोटोन ऐप को लाइट मीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

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#4

स्मार्ट सिस्टम से मिलती है पर्सनल देखभाल

कुछ खास स्मार्ट सिस्टम पौधों की देखभाल के हर पहलू को एक ऑटोमैटिक इकोसिस्टम में मिला देते हैं। ईएमवीग्रो स्मार्ट ग्रो बॉक्स लाइटिंग कंट्रोल को तापमान मैनेज करने के साथ आसानी से जोड़ता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे शहरी इलाकों में रहने वाले या जिनके पास जगह की कमी है, उनके लिए घर या ऑफिस में पौधों को बिना किसी ज्यादा मेहनत के स्वस्थ रखना ज्यादा आसान हो गया है।

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