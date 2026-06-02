खोजी पत्रकारिता को कैसे आसान बनाता है AI? 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स खोजी पत्रकारिता में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इनकी मदद से अब रिसर्च का काम बहुत तेजी से और सही तरीके से होता है। ये टूल्स पत्रकारों को व्यापक डाटा को छांटने, उसमें छिपे पैटर्न को पहचानने और दावों की सच्चाई जानने में मदद करते हैं। ये इंसानी सोच और समझदारी की जगह नहीं लेते, बल्कि उसे बेहतर बनाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे खास AI टूल्स, जो खोजी पत्रकारिता में बहुत काम आ रहे हैं।

#1 दस्तावेजों की जांच के लिए पिंनपॉइंट पिंनपॉइंट एक ऐसा टूल है, जो पत्रकारों के लिए ही बनाया गया है और यह बहुत ही काम का है। यह आपको ढेरों दस्तावेजों, तस्वीरों और ऑडियो फाइल्स में कुछ भी खोजने की सुविधा देता है। ये काम हाथ से करने की तुलना में पिंनपॉइंट इसे कहीं ज्यादा तेजी से करता है। इसलिए, ऐसी जांच-पड़ताल, जिनमें बहुत सारी जानकारी खंगालनी होती है, उनके लिए यह टूल बेहद उपयोगी साबित होता है।

#2 व्यवस्थित डाटा निकालने के लिए क्लाउड डॉक्यूमेंट AI गूगल का क्लाउड डॉक्यूमेंट AI खास तौर पर PDF फाइल्स या स्कैन किए दस्तावेजों के लिए अच्छा है। ये अव्यवस्थित दस्तावेजों से व्यवस्थित डाटा निकालने का भरोसेमंद तरीका देता है। यह ऐसी जांच-पड़ताल के लिए टूल जरूरी है, जिनमें जटिल दस्तावेज फॉर्मेट से निपटना होता है। यह टूल बड़ी मात्रा में जानकारी को तेजी से प्रोसेस करता है। इससे पत्रकार डाटा को खुद बदलने में समय बर्बाद करने के बजाय उसकी जांच-पड़ताल पर ध्यान दे पाते हैं।

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#3 सार्वजनिक डाटाबेस से जानकारी खोजने के लिए डाटाटॉक डाटाटॉक पत्रकारों के लिए सुविधाजनक टूल है, जो बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक डाटाबेस से जानकारी खोजने में मदद करता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल चुनावी फंडिंग से जुड़े डाटा पर होता है, लेकिन यह बड़े डाटासेट से खास जानकारी निकालने का आसान तरीका देता है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिनके पास ज़्यादा तकनीकी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह खोजी पत्रकारिता के लिए ज़रूरी खास डेटा तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बना देता है.

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#4 संक्षेप में जानकारी के लिए ChatGPT-4o ChatGPT-4o जैसे AI चैटबॉट बैकग्राउंड रिसर्च करते समय बातचीत को टेक्स्ट में बदलने या लंबे दस्तावेजों से छोटे सारांश लिखने में मदद करते हैं। हालांकि, इन सारांशों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए और इन्हें खुद पूरा पढ़ने की जगह नहीं मानना चाहिए क्योंकि लंबे टेक्स्ट के सारांश हमेशा सही नहीं हो सकते। फिर भी ये आपको यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि किस जानकारी की गहराई से जांच करनी है।