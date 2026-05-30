डेंटल प्रैक्टिस मैनेजमेंट को आसान बना रहे ये 5 स्मार्ट AI टूल

डेंटल क्लिनिक में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे रोज के कई जरूरी काम आसान हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट तय करने से लेकर रिकॉर्ड संभालने तक AI टूल्स मदद कर रहे हैं। इससे स्टाफ का समय बचता है और मरीजों पर ज्यादा ध्यान देना आसान हो जाता है। ऐसे टूल्स कामकाज को बेहतर बनाते हैं। साथ ही मरीजों का अनुभव भी पहले से ज्यादा आसान और बेहतर हो रहा है।

#1 ट्रूलार्क और अरिनी से आसान हुई शेड्यूलिंग ट्रूलार्क और अरिनी जैसे AI टूल मरीजों की अपॉइंटमेंट संभालने में मदद कर रहे हैं। ये बुकिंग लेना, समय बदलना और जरूरी रिमाइंडर भेजने जैसे काम खुद कर लेते हैं। इससे रिसेप्शन पर स्टाफ का दबाव कम होता है। मरीजों को भी समय पर जानकारी मिल जाती है। छोटी-छोटी गलतियां कम होती हैं और इंतजार का समय घटता है। यही वजह है कि कई डेंटल क्लिनिक इन टूल्स को तेजी से अपना रहे हैं।

#2 ओवरजेट और पर्ल से जांच हुई बेहतर ओवरजेट और पर्ल जैसे क्लिनिकल AI टूल दांतों की जांच में डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं। ये एक्स-रे और दूसरी रिपोर्ट देखकर दांतों की सड़न या हड्डियों की स्थिति समझने में मदद करते हैं। इससे इलाज की तैयारी और आसान होती है। डॉक्टरों को एक जैसी और साफ जानकारी मिलती है। इससे मरीजों को सही सलाह देना आसान बनता है। कई क्लिनिक बेहतर और तेज जांच के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

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#3 जेंटिस्ट और ईअसिस्ट से आसान हुई बिलिंग डेंटल क्लिनिक में बिलिंग का काम भी AI की मदद से आसान हो रहा है। जेंटिस्ट और ईअसिस्ट जैसे टूल पेमेंट ट्रैक करने और क्लेम की प्रक्रिया संभालने में मदद करते हैं। इससे कागजी काम कम होता है और समय की बचत होती है। मैनुअल एंट्री की गलतियां भी कम होती हैं। क्लिनिक को पैसों का हिसाब साफ रखने में आसानी मिलती है। इससे काम तेजी से आगे बढ़ता है और परेशानी घटती है।

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