AI टूल्स इस तरह बदल रहे हैं रिटेल अनुभव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब रिटेल सेक्टर को तेजी से बदल रहा है। कंपनियां ग्राहकों को उनकी पसंद के हिसाब से खरीदारी का बेहतर अनुभव देने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे ग्राहकों को जल्दी जवाब, सही सुझाव और आसान खरीदारी की सुविधा मिल रही है। साल 2026 में एनवीडिया , गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के AI टूल्स ने रिटेल कारोबार को नई दिशा दी है।

#1 व्यक्तिगत सुझाव और चैटबॉट्स अमेजन का AI रिकमेंडेशन सिस्टम ग्राहकों की खरीदारी और पसंद का विश्लेषण करके उन्हें मनपसंद प्रोडक्ट सुझाता है। इससे वेबसाइट और ऐप पर बिक्री बढ़ाने में मदद मिल रही है। वहीं H&M ने AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल शुरू किया है, जो ग्राहकों के साइज, ऑर्डर ट्रैकिंग और रिटर्न से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं। इन चैटबॉट्स से ग्राहकों को तुरंत मदद मिलती है। कंपनियों का दावा है कि इससे खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ी है।

#2 ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ वर्चुअल ट्राई-ऑन सेफोरा और वारबी पार्कर जैसी कंपनियां AI और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक की मदद से वर्चुअल ट्राई-ऑन सुविधा दे रही हैं। ग्राहक अब अपने फोन कैमरे से मेकअप या चश्मा ट्राई कर सकते हैं। AI उनकी पसंद और चेहरे के अनुसार सुझाव भी देता है। वहीं कई दुकानों में स्मार्ट मिरर लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से ग्राहक कपड़े वर्चुअल तरीके से पहनकर देख सकते हैं। इससे खरीदारी का अनुभव ज्यादा आसान और दिलचस्प बन रहा है।

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#3 प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट वॉलमार्ट और क्रोगर जैसी बड़ी रिटेल कंपनियां AI की मदद से अपने स्टॉक और इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से संभाल रही हैं। मशीन लर्निंग टूल्स बिक्री, मौसम और बाजार के ट्रेंड का विश्लेषण करके पहले ही मांग का अनुमान लगा लेते हैं। इससे सामान खत्म होने की समस्या कम हो रही है। वहीं डिजिटल शेल्फ लेबल्स ग्राहकों के डाटा के हिसाब से कीमतों में बदलाव करने में मदद कर रहे हैं।

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