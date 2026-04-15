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कैसे AI ने बदल दिया घर की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का तरीका?
AI आपके घर की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है

कैसे AI ने बदल दिया घर की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का तरीका?

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 15, 2026
09:05 pm
क्या है खबर?

घर पर अपनी लाइब्रेरी को संभालने में आपका काफी समय खर्च होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स इस काम को आसान बना रहे हैं। ये टूल्स किताबों की जानकारी निकालने, उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटने और आसानी से ढूंढने जैसे कामों को अपने आप कर देते हैं। इन टूल्स की मदद से किताबों की सूची बनाने का काम बहुत सरल, तेज और सही हो गया है। आइये जानते हैं लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने में AI कैसे उपयोगी है।

#1

किताबों को बांटने के लिए OCLC के AI फीचर्स

OCLC के वर्ल्डशेयर रिकॉर्ड मैनेजर और कॉनेंक्सन सॉफ्टवेयर में AI फीचर मिलते हैं। ये किताबों को बांटने के लिए बढ़िया सुझाव देते हैं। ये फीचर्स बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ खास एकीकरण या API का इस्तेमाल करके इन्हें घर की लाइब्रेरी के लिए भी अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। यह सही वर्गीकरण बनाकर हर किताब के लिए लगभग 20 मिनट बचा सकता है। आप चाहें तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं।

#2

साउथ्रॉन ग्लोबल की जानकारी निकालने की क्षमताएं

साउथ्रॉन ग्लोबल एक AI आधारित समाधान पेश करता है, जो घर की लाइब्रेरी के लिए किताबों की जानकारी निकालने में बहुत खास है। यह सॉफ्टवेयर स्कैन की हुई किताबों या वेब सोर्सेज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, लेखक का नाम, सार और पेजों की संख्या जैसी जानकारी तुरंत निकाल लेता है। यह OpenAI या गूगल के मॉडल्स से कस्टम टैक्सोनॉमी को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स आसानी से अपनी किताबों के डाटा को अपने पर्सनल डाटाबेस में डाल सकते हैं।

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#3

CatGPT के कैटलॉगिंग ऑटोमेशन फीचर्स

CatGPT एक खास तरह का कैटलॉगिंग ऑटोमेशन देता है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और कंटेंट से जुड़े सवालों के जरिए रिकॉर्ड रखने के काम को तेज बनाता है। टूल की मदद से लोग स्कैन की हुई किताबों को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं और आसानी से सर्च करने लायक सूची बना सकते हैं। CatGPT कैटलॉग बनाने के काम की परेशानियों को खत्म कर देता है, जिससे यूजर्स को किताबें मैनेज करने में वक्त खराब नहीं करना पड़ता।

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#4

एक्स लाइब्रेरी के खोज क्षमता बढ़ाने वाले सुझाव

एक्स लाइब्रेरी के स्पेक्टो और अल्मा मेटाडेटा असिस्टेंट नाम के AI टूल बहुत काम के सुझाव देते हैं। ये डिजिटल स्कैन को चैप्टर या इमेज जैसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर किताबों को ढूंढने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इस तरह, ये टूल अपने आप सही जानकारी वाले फील्ड्स सुझाकर कैटलॉग बनाने के काम को तेज करते हैं। साथ ही, डाटा डालने में लगने वाले समय को भी बचाते हैं।

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