पेशेवर मदद के बिना घर की मरम्मत के कामों में उपयोगी 5 AI टूल 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब घर के कामों को खुद करने वाले शौकीनों के लिए सब कुछ बदल रहा है। AI टूल्स से पहले मुश्किल लगने वाले घर सुधार के काम अब आसान हो गए हैं। ये टूल काम की योजना बनाने में लगने वाला समय काफी कम कर देते हैं और नतीजों को बिल्कुल पेशेवर जैसा बना देते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल्स, जो लोगों के अपने घरों की मरम्मत या सजावट के तरीके बदल रहे हैं।

#1 प्लानर 5D: डिजाइन और फ्लोर प्लानिंग यह डिजाइन प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके फर्नीचर को बिल्कुल सही जगह पर रखने में मदद करता है। आप AI, VR और AR जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके 2D और 3D में फ्लोर प्लान बना सकते हैं। इसमें 'डिज़ाइन जनरेटर' जैसे फीचर हैं, जो इनपुट के आधार पर असल जैसे मॉडल बना देते हैं। इससे आप काम शुरू करने से पहले ही सब कुछ देख सकते हैं और जरूरत हो तो बदलाव भी कर सकते हैं।

#2 मैजिकप्लान: नाप-जोख और लागत का अंदाजा मैजिकप्लान AI से चलने वाले ऑटोमेशन की मदद से प्रोजेक्ट प्लानिंग को नए स्तर पर ले जाता है। यह सटीक नाप-जोख करता है और लागत का पहले से अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। यह कमरे का नाप 95 फीसदी सटीकता के साथ लेता है और मरम्मत के प्लान के लिए फर्नीचर का अपने आप पता लगाता है। इसकी बजट बनाने वाली सुविधाएं सामग्री की कीमतें और लेबर रेट को ध्यान में रखते हुए लागत का हिसाब लगाती हैं।

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#3 मटेरियल लिस्ट बिल्डर AI: सामग्री को व्यवस्थित करना द होम डिपो का मटेरियल लिस्ट बिल्डर AI प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर जरूरी मटेरियल की सही-सही सूची बना देता है, जिससे सामग्री खरीदने की परेशानी दूर हो जाती है। यह वॉयस-टू-टेक्स्ट के साथ काम करता है, जिससे काम वाली जगह पर बिना हाथ लगाए सूची बन जाती है। यह स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट से पहले से बनी सूची भी ले लेता है। साथ ही बाथरूम या किचन की मरम्मत जैसे आम प्रोजेक्ट्स के लिए शुरूआती टेंपलेट भी देता है।

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#4 रूमस्केचर: रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन रूमस्केचर एक बहुत आसान इंटरफेस के साथ डिजाइन के आइडिया को बिल्कुल असली जैसा दिखाता है। इसमें फर्नीचर का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिससे आप असल में कोई बदलाव करने से पहले अलग-अलग लेआउट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह, आप अपने काम को घर के मालिक की सोच के हिसाब से ढाल सकते हैं और कोई भी फैसला लेने में होने वाली उलझन को कम कर सकते हैं।