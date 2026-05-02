पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना AI से कैसे बेहतर बनाएं फूड पैकेजिंग? 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने फूड पैकेजिंग के काम को काफी बेहतर बना दिया। यह मैटेरियल को बेहतर बनाने, कचरा कम करने और खाने की चीजों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने का काम कर रहा है। पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर AI यह काम बखूबी कर रहा है और चीजों की निगरानी करने, नए मैटेरियल खोजने में सहायक है। आइये जानते हैं AI टूल्स फूड पैकेजिंग के काम को कैसे बदल रहे हैं।

#1 IBM-नेस्ले का जनरेटिव AI मॉडल IBM-नेस्ले का जनरेटिव AI मॉडल केमिकल लैंग्वेज मॉडल और रिग्रेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके पैकेजिंग मैटेरियल के बड़े डेटासेट की जांच करता है। इसके बाद यह नमी, ऑक्सीजन और तापमान से बचाने वाले नए हाई-बैरियर विकल्प बताता है। साथ ही, यह इस बात पर भी ध्यान देता है कि ये विकल्प आसानी से रिसाइकिल हो सकें और उनकी लागत भी कम हो। यह पेपर-आधारित पैकेजिंग का सुझाव देकर टिकाऊ समाधान प्रदान करता है।

#2 रियल-टाइम निगरानी करने वाले सेंसर AI वाले रियल-टाइम निगरानी सेंसर को RFID टैग के साथ जोड़ा गया है। ये सेंसर खाने की चीजों के तापमान, नमी और खराब होने की जानकारी तुरंत देते रहते हैं। ये सिस्टम खाने को खराब होने से रोकते हैं और समय से पहले अलर्ट देकर ताजे खाने की लंबे समय तक ठीक रखता है। टूल खाने की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बर्बादी को 25-35 फीसदी तक कम करते हैं और सप्लाई चेन को टिकाऊ बनाने के लिए उसे बेहतर बनाते हैं।

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#3 शेल्फ-लाइफ का अनुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बायो-पॉलीमर, सेलूलोज़ फिल्म और नैनोमैटेरियल पर बड़े डाटा विश्लेषण के जरिए मैटेरियल के चुनाव को बेहतर बनाकर शेल्फ-लाइफ (उपयुक्त बन रहने की अवधि) का अनुमान लगाने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम के साथ जुड़कर यह खाने को बचाने के प्रयासों को बहुत मजबूत बनाता है और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करता है। यह पूरे फूड सप्लाई चेन में कुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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#4 टिकाऊ पैकेजिंग विचारों के लिए मिडजर्नी डिजाइन टीमें पहले से ही मिडजर्नी का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि घुलने वाली फिल्म और समुद्री शैवाल रैप जैसे पर्यावरण के अनुकूल समाधानों की शानदार तस्वीरें बना सकें। इस टूल से मैटेरियल को टिकाऊ नजरिए से फिर से सोचकर यह कचरा कम करने वाली पैकेजिंग के नए आइडिया सोचने और उनका प्रोटोटाइप बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे ग्राहकों की राय जल्दी मिल जाती है, जिससे तेजी से नए-नए बदलाव आते हैं।