दिव्यांगों की देखभाल में कैसे काम आ रहे AI टूल?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्वास्थ्य सेवा में दिव्यांगों की मदद के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। यह लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से खास देखभाल देता है, कागजी काम कम करता है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाता है। ये AI टूल लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। आइये जानते हैं AI कैसे इस काम को आसान बनाते हैं।

#1 AI से कागजी कार्रवाई आसान बनाना बेल्स AI टूल आवाज को टेक्स्ट में बदलने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) और आस-पास की आवाजों को समझने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके सेशन का डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये 93 से ज्यादा भाषाओं में काम करते हैं। इनकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी कागजी झंझटों से छुटकारा पाकर मरीजों की देखभाल में ज्यादा समय लगा पाते हैं। स्क्रिप्टो AI थेरेपी सेशन को ठीक से ट्रांसक्राइब और सारांशित करता है, जिससे प्रशासनिक काम में लगने वाला समय कम हो जाता है।

#2 व्यक्तिगत देखभाल योजना को बेहतर बनाना AI की डाटा विश्लेषण क्षमताएं व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) में शामिल किया जाता है तो ये टूल ऐसी जानकारी देते हैं, जिससे मरीजों की जरूरत के हिसाब से खास योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। रियल-टाइम क्लिनिकल कोचिंग यह पक्का करती है कि सही भाषा का इस्तेमाल किया जाए और नियमों का पालन हो। सेटवर्क्स AI को खासकर दिव्यांग सेवाओं के लिए बनाया गया है।

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#3 तकनीक से पहुंच को बेहतर बनाना फ्लोय जैसे प्लेटफॉर्म ChatGPT की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वेबसाइट्स की जांच करते हैं। ये प्लेटफॉर्म तस्वीरों के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट बनाते हैं और चैटबॉट भी देते हैं, जिससे दिव्यांग लोगों को वेबसाइट पर पहुंचने में मदद मिलती है। एक्सेसनाऊ ऐप AI का इस्तेमाल करके सार्वजनिक जगहों की पहुंच की मैपिंग करता है, वहीं वॉयस असिस्टेंट नेत्रहीन यूजर्स को स्वास्थ्य जानकारी सही ढंग से समझने में मदद करते हैं।

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