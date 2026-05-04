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AI ऐसे बना रहा इंटीरियर डिजाइन को पर्यावरण के अनुकूल 
इंटीरियर डिजाइन के लिए AI बेहतर विकल्प प्रदान करता है

AI ऐसे बना रहा इंटीरियर डिजाइन को पर्यावरण के अनुकूल 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
May 04, 2026
04:27 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टिकाऊ इंटीरियर डिजाइन को नए मुकाम पर पहुंचा रहा है। यह मुश्किल विश्लेषणों को अपने आप करता है और डाटा के आधार पर फैसले लेना आसान बनाता है। यह डिजाइनर्स को पर्यावरण के लिए सही जगहें बनाने में सहायता करता है। ढेरों डिजाइन विकल्पों पर तेजी से काम करता है, जिससे ऊर्जा बचाने, सही सामग्री चुनने और कचरा कम करने में मदद मिलती है। आइये जानते हैं AI टूल इस काम को कैसे आसान बना रहे हैं।

#1

ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाना

टिकाऊ डिजाइन में AI का सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। AI टूल इमारत की दिशा और इंसुलेशन की गुणवत्ता जैसे कई पहलुओं का विश्लेषण करते हैं, जिससे ऊर्जा खपत के तरीकों का अनुमान लगा पाते हैं। टूल डिजाइन के ऐसे तरीके बताते हैं, जो प्राकृतिक रोशनी और हवा का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में AI का इस्तेमाल करके ऊर्जा खपत के अनुमानों में 20 फीसदी की कमी देखी गई।

#2

स्मार्ट तरीके से सामग्री चुनना

AI पर्यावरण पर कम असर डालने वाली चीजें चुनना आसान बनाता है। बड़े-बड़े डाटाबेस खंगालकर चीजों के पूरे जीवन चक्र और उन्हें फिर से इस्तेमाल करने की संभावनाओं का आकलन करता है। यह लकड़ी की जगह बांस की फ्लोरिंग जैसी चीजें सुझाता है, क्योंकि बांस तेजी से उगता है और ज्यादा कार्बन सोखता है। यह स्थानीय रूप से मिलने वाली या रीसाइकिल की गई सामग्री का भी सुझाव देता है, ताकि सामान ढोने से होने वाले उत्सर्जन में कमी आए।

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#3

विजुअलाइजेशन से कचरा कम करना

AI से लैस वर्चुअल रियलिटी और 3D मॉडलिंग की सुविधाएं डिजाइनिंग के दौरान सामग्री की बर्बादी को कम करती हैं। यह ग्राहकों को निर्माण से पहले डिजाइन की गई जगहों को वर्चुअली देखने की सुविधा देता है, जिससे शुरुआती राय ली जा सकती है और बाद में होने वाले महंगे बदलावों से बचा जा सकता है। यह तकनीक डिजाइनर्स को शुरुआत में ही सही फैसले लेने में सहायता करती है, जिससे बजट भी सुरक्षित रहता है।

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#4

टिकाऊ डिजाइन के लिए सुझाए गए AI टूल

टिकाऊ इंटीरियर डिजाइन के काम में कई AI टूल बहुत प्रभावी ढंग से मदद करते हैं। ऑटोडेस्क फोर्मा शुरुआती दौर में ऊर्जा खपत मॉडलिंग के लिए सिमुलेशंस का उपयोग करता है। स्पेसमेकर AI का लक्ष्य सूरज की रोशनी और हवा के बहाव को बढ़ाना है, जबकि EC3 टूल एम्बोडीड कार्बन विश्लेषण देता है। टैली, रेविट के अंदर जीवन चक्र मूल्यांकन करता है, वहीं प्लानर 5D पसंद के हिसाब से अलग-अलग स्टाइल में टिकाऊ विकल्पों को खोजने की सुविधा देता है।

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