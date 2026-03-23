2026 में ये AI टूल्स कोडिंग, डिजाइन, राइटिंग और रिसर्च को बना रहे हैं आसान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स अब लोगों के रोजमर्रा के काम का अहम हिस्सा बन गए हैं। पहले जहां इनका इस्तेमाल सीमित था, अब ये कोडिंग, लिखाई, डिजाइन, रिसर्च और बिजनेस जैसे कई कामों में तेजी से उपयोग हो रहे हैं। ये टूल्स लोगों की मेहनत कम करते हैं और काम को जल्दी व बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करते हैं, जिससे काम करने का तरीका पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है।

#1 लिखाई और रिसर्च के लिए काम के टूल्स ChatGPT: बातचीत के जरिए लिखने, नए आइडिया देने और कोडिंग में बेहतर मदद करता है। गूगल जेमिनी: टेक्स्ट और तस्वीरों को मिलाकर गहरी, सटीक और उपयोगी जानकारी देता है। क्लॉड 3.5: लंबे लेख, रिपोर्ट और जटिल कामों को आसानी से संभालता है। परप्लेक्सिटी AI: सही और भरोसेमंद स्रोत के साथ सटीक जवाब देता है। नोटियन AI: नोट्स को छोटा, साफ और व्यवस्थित तरीके से तैयार करता है। जैस्पर AI: मार्केटिंग, ब्लॉग और विज्ञापन कंटेंट बनाने में काफी मदद करता है।

#2 कोडिंग और ऑफिस काम के टूल्स माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट: ईमेल, एक्सेल और प्रेजेंटेशन जैसे रोजमर्रा के कामों को बहुत आसान और तेज बनाता है। गिटहब कोपायलट: यह टूल कोड लिखने, सुधारने और नई स्क्रिप्ट बनाने में डेवलपर्स की तेजी से मदद करता है। जैपियर AI: अलग-अलग ऐप्स को जोड़कर कई काम अपने आप ऑटोमैटिक तरीके से पूरा करता है। ओटर AI: मीटिंग की बातें रिकॉर्ड कर लिखता है और तुरंत साफ-सुथरे नोट्स तैयार करता है।

Advertisement

#3 डिजाइन और इमेज टूल्स मिडजर्नी: शानदार, क्रिएटिव और हाई-क्वालिटी AI तस्वीरें बहुत आसानी से और तेजी से बनाता है। DALL·E: टेक्स्ट के आधार पर नई, यूनिक और आकर्षक इमेज तैयार करता है, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काफी उपयोगी साबित होती हैं। कैनवा मैजिक स्टूडियो: सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन और डिजाइन का काम बेहद आसान बनाता है, जिससे कम समय में बेहतर डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। एडोब फायरफ्लाई: इमेज एडिटिंग, इफेक्ट्स और क्रिएटिव डिजाइन में तेज और बेहतर मदद करता है।

Advertisement

#4 वीडियो और वॉइस टूल्स रनवे ML: वीडियो एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट और क्लिप बनाने का काम बहुत आसान और तेज करता है। सिंथेसिया: वर्चुअल अवतार के जरिए प्रोफेशनल वीडियो जल्दी और कम लागत में तैयार करता है। इलेवनलैब्स: असली जैसी आवाज बनाता है और टेक्स्ट को साफ और प्राकृतिक आवाज में बदलता है। ये टूल्स कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और कंपनियों के लिए काफी उपयोगी बनते जा रहे हैं, जिससे कम समय में बेहतर क्वालिटी का कंटेंट तैयार किया जा सकता है।