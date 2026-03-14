ऑनलाइन मीटिंग्स को बनाना चाहते हैं सफल, जानिए AI टूल्स कैसे करेंगे काम आसान 

ऑनलाइन मीटिंग्स आज-कल दूर से काम करने वाली और ऐसी टीमों के लिए आम हो गई हैं, जो ऑफिस और घर दोनों से काम करती हैं। वर्चुअल मीटिंग में नोट्स बनाने और बाद के काम निपटाने में कभी-कभी दिक्कत आती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल इन कामों को अपने आप कर रहे हैं। आइये जानते हैं ऑनलाइन बैठक को सफल बनाने के लिए AI तकनीक कैसे आपका काम आसान बना सकती है।

#1 बातें तुरंत सही-सही लिखी जाएंगी AI असिस्टेंट जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट के साथ मिलकर काम करेंगे। ये मीटिंग में बोली बातें तुरंत लिखेंगे, उनका सार बताएंगे और कामों को भी बांटेंगे, जिससे काम और भी तेजी से होगा। इससे कोई भी छोटी-सी बात छूटती नहीं और आपके पास बातचीत का एक पक्का रिकॉर्ड रहता है। फायरफ्लाइज डॉट AI जैसे कुछ प्रोग्राम 90 फीसदी से भी ज्यादा सही लिखते हैं। इसे बैठक में नहीं आने वाले साथियों को भेज सकते हैं।

#2 अपने आप नोट्स बनने के फायदे ऑनलाइन मीटिंग्स में अपने आप नोट्स बन जाना भी AI टूल्स का एक और बड़ा फायदा है। ये पक्का करते हैं कि सारी जरूरी बातें ठीक से लिखी जाएं, बिना किसी इंसान की गलती के और कुछ छूटे भी ना। इस अपने आप होने वाले काम से मीटिंग में शामिल लोग बातचीत में अच्छे से हिस्सा ले पाते हैं। उन्हें हाथ से सब कुछ लिखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इससे ऑनलाइन मीटिंग्स और भी असरदार बन जाती हैं।

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#3 मीटिंग का फटा-फट सार AI से बने मीटिंग के सार हर मीटिंग के बाद जरूरी कामों को कम शब्दों में बता देते हैं। ऑटर डॉट AI जैसे प्रोग्राम मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत काम की बातें बताते हैं। इनमें ये भी पता चलता है कि कौन बोला और AI चैट जैसी सुविधाएं भी होती हैं। इन सार की मदद से टीमों को जल्दी पता चल जाता है कि आगे क्या करना है। उन्हें लंबी-लंबी लिखी बातें या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती।

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#4 काम संभालने वाले सिस्टम से जुड़ना ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए AI टूल इस्तेमाल करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये CRM प्लेटफॉर्म, स्लैक और आसना जैसे काम संभालने वाले सिस्टम से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव से मीटिंग में चर्चा होने वाले कामों की तुरंत जानकारी मिलती है। बाद में अपने आप ये भी पता चलता है कि काम कितना हुआ। इससे टीमों के रोजाना इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग एप्लीकेशन पर काम करने का तरीका और आसान हो जाता है।