AI टूल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के काम को कैसे बना रहे आसान?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत जरूरी टूल बन गया है। इससे एडिटिंग में लगने वाला समय कम हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आफ्टरशूट ने पाया कि AI का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने साल में औसतन 473 घंटे बचाए। इसके अलावा, उनमें से 81 फीसदी लोगों का काम और निजी जिंदगी का संतुलन बेहतर हुआ। आइये जानते हैं AI पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या-क्या काम अपने आप कर सकता है।

#1 छंटाई के काम को आसान बनाना आफ्टरशूट और नैरेटिव सेलेक्ट जैसे AI टूल ने फोटो की छंटाई के काम को आसान बना दिया है। आफ्टरशूट कैटलॉग को इंपोर्ट करता है और उन्हें सेशन के हिसाब से अलग-अलग करता है। यह टूल फोकस और चेहरे के हावभाव देखकर 5 मिनट के अंदर बेहतरीन तस्वीरों पर निशान लगा देता है। इसके बाद, तस्वीरों को देखने में 5-10 मिनट और लगते हैं। नैरेटिव सेलेक्ट एक जैसी तस्वीरों और खास हावभाव वाली तस्वीरों को अलग कर देता है।

#2 इमेजेन AI से करें पसंदीदा एडिटिंग इमेजेन AI व्यक्तिगत एडिटिंग की सुविधा देता है। यह लाइटरूम कैटलॉग को स्कैन करके फोटोग्राफर की खास शैली को एक साथ कई तस्वीरों पर लागू करता है। यह परिवार या शादी की तस्वीरों को एक जैसा दिखाने के लिए काम का है और कुछ ही सेकेंड में सैकड़ों तस्वीरों को संभाल लेता है। इवोटो AI के साथ मिलकर एक पूरा वर्कफ्लो समाधान बन जाता है। इसमें छंटाई, पोर्ट्रेट रीटचिंग और कई दूसरे काम एक साथ हो जाते हैं।

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#3 बेहतर रीटचिंग के तरीके बेहतर रीटचिंग के लिए रीटच4मी बहुत बारीकी से और प्राकृतिक सुधार करता है। इसमें त्वचा को साफ करना और डॉज एंड बर्न जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। टोपॉज फोटो AI अधूरी या खराब तस्वीरों को ठीक करता है। यह तस्वीरों के बारीक हिस्सों को तेज करता है और नॉइज को हटाता है। एडोब फोटोशॉप का जेनरेटिव फिल फीचर तस्वीर के अंदर किसी भी हिस्से को चुनने और बैकग्राउंड जैसे एलिमेंट डालने की सुविधा देता है।

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