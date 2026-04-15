बुजुर्गों की देखभाल करना हो जाएगा बड़ा आसान, AI टूल्स का करें इस्तेमाल

बुजुर्गों की देखभाल करना हो जाएगा बड़ा आसान, AI टूल्स का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
बुजुर्गों के कामकाज को बेहतर बनाने से लेकर सेहत पर खास ध्यान देने और देखभाल करने वालों की मदद करने तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति ला रहा है। इतना ही नहीं ये स्टाफ की कमी की समस्या, पुरानी बीमारियों को संभालने का तरीका और बुजुर्गों के अकेलेपन जैसी मुश्किलों को दूर कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे AI टूल्स बता रहे हैं, जो बुजुर्गों की देखभाल के काम की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं।
#1
फेलोशिपलाइफ की ऑटोमेशन पहल
न्यू जर्सी में बुजुर्गों की देखभाल करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था फेलोशिपलाइफ ने NuAIg के साथ मिलकर एक AI और ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। इस सेंटर की मदद से उन्होंने नियमों की निगरानी, बिलिंग, कमाई का विश्लेषण और नए लोगों को लाने जैसी प्रक्रियाओं को ऑटोमैटिक बना दिया है। इससे हाथ से किए जाने वाले काम का बोझ कम हो गया। अब स्टाफ बुजुर्गों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देकर उनकी देखभाल बेहतर तरीके से कर रहा है।
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अलायाकेयर के अभिनव समाधान
अलायाकेयर ने घर पर दी जाने वाली देखभाल के लिए कई AI टूल तैयार किए हैं। लायला बात करने वाला AI असिस्टेंट है, जो अलग-अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा करके देखभाल करने वालों को उनके काम से जुड़ी खास बातें बताता है। विजिट ऑप्टिमाइजर टूल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की उपलब्धता और उनकी क्षमताओं के आधार पर उनकी ड्यूटी बताता है। दूसरी ओर, नोटेबल टूल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके प्रोग्रेस नोट्स का सार तैयार करता है।
#3
एलिक्यू: सामाजिक साथी रोबोट
इंट्यूशन रोबोटिक्स का बनाया हुआ एलिक्यू एक AI-पावर्ड सामाजिक साथी रोबोट है, जिसे खासकर बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। यह रोबोट बातचीत के लिए प्रेरित करता है, दवाइयां लेने की याद दिलाता है, गतिविधियों के सुझाव देता है और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देता है, ताकि इससे यूजर्स को अकेलापन महसूस न हो। इसका उपयोग करने वाले कार्यक्रमों से पता चला है कि बुजुर्ग इसके साथीपन वाले फीचर्स से काफी जुड़े हुए महसूस करते हैं।
#4
सेहत का अनुमान लगाने और रिकवरी में मदद करने वाले टूल
चोट या सर्जरी के बाद ठीक होने में मदद के मामले में AI का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल सर्जरी या गिरने के बाद रिकवरी के लिए खास तरह के थेरेपी प्लान तैयार करते हैं। ये प्लान वेयरएबल्स और वर्चुअल रियलिटी की मदद से एक्सरसाइज में बदलाव करते हैं, जिससे बेहतर नतीजे मिलते हैं। घर पर दी जाने वाली हेल्थ सर्विस में स्मार्ट सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो व्यक्ति के चलने-फिरने पर नजर रख सकते हैं।