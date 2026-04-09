AI टूल्स मानवीय मिशनों में ला रहे हैं बड़ा बदलाव

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मानवीय मिशनों में बड़ा बदलाव ला रही है। संकट के समय अब योजना तेजी और सटीक तरीके से बनाई जा रही है। नुकसान का अंदाजा लगाने से लेकर जरूरी सामान पहुंचाने तक एआई कई मुश्किल काम आसान बना रहा है। यह तकनीक दुनियाभर में काम करने वाली संस्थाओं को बेहतर फैसले लेने और समय पर मदद पहुंचाने में लगातार मदद कर रही है, जिससे राहत कार्य और भी प्रभावी बन रहे हैं।

#1 रैपिडा से तुरंत नुकसान का आकलन आसान UNDP का रैपिडा एक AI टूल है, जो सैटेलाइट तस्वीरों, सोशल मीडिया और रोशनी के डाटा का इस्तेमाल करता है। यह किसी भी आपदा के बाद तुरंत नुकसान का अंदाजा लगाने में मदद करता है। हेरात भूकंप के दौरान इस टूल ने प्रभावित इलाकों और टूटे घरों की सही जानकारी दी थी। इससे राहत टीमों को तेजी से काम शुरू करने में मदद मिली और समय की बचत भी हुई, जो संकट के समय बेहद जरूरी होती है।

#2 स्काई से 24 घंटे में मिलता है पूरा विश्लेषण WFP और गूगल रिसर्च द्वारा बनाया गया स्काई एक खास AI टूल है, जो सैटेलाइट तस्वीरों का तेजी से विश्लेषण करता है। यह 24 घंटे के अंदर नुकसान की पूरी जानकारी दे सकता है, जबकि पहले यह काम कई हफ्तों में होता था। इससे यह तय करने में मदद मिलती है कि किस इलाके में कितनी मदद पहुंचानी है। यह टूल राहत कार्य को तेज और सटीक बनाता है, जिससे जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचती है।

Advertisement

#3 Eva.ai से सही लोगों की सही जगह तैनाती Eva.ai प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल UNDP द्वारा किया जाता है, जो सही विशेषज्ञों को सही जगह पर तैनात करने में मदद करता है। यह व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, भाषा और उपलब्धता के आधार पर फैसला करता है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अब तक हजारों विशेषज्ञों को अलग-अलग जगहों पर भेजा जा चुका है। इससे काम की गति बढ़ती है और संकट के समय सही लोगों को तुरंत मौके पर भेजना आसान हो जाता है।

Advertisement

#4 मेथड्स मैचर से बेहतर फैसले लेना आसान मर्सी कॉर्प्स का मेथड्स मैचर एक AI टूल है, जो पुराने प्रोजेक्ट और रिसर्च डाटा का इस्तेमाल करता है। यह राहत कार्य में लगे लोगों को सही फैसले लेने में मदद करता है। यह टूल नकद सहायता और पोषण से जुड़े फैसलों को आसान बनाता है। इससे काम करने वालों को पहले से मौजूद जानकारी का फायदा मिलता है और वे जल्दी सही निर्णय ले पाते हैं, जिससे राहत कार्य की गुणवत्ता और असर दोनों बेहतर हो जाते हैं।