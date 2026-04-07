होटल उद्योग को कैसे बदल रहा AI? ग्राहकों को ऐसे मिल रहीं बेहतर सेवाएं   

होटल उद्योग में मेहमाननवाजी (हॉस्पिटैलिटी) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल मेहमानों के अनुभवों को बदल रहे हैं। ये मेहमान की पसंद के हिसाब से सर्विस देते हैं, चीजों को अपने आप करते हैं और पहले से ही बता देते हैं कि क्या जरूरत पड़ सकती है? ये तकनीकें मेहमानों की बुकिंग, पसंद और उनके व्यवहार से जुड़े डाटा इकट्ठा करती हैं, ताकि उनके लिए खास व्यवस्था की जा सके। आइये जानते हैं AI होटल उद्योग में कैसे उपयोगी है।

#1 बातचीत करने वाले AI असिस्टेंट बातचीत करने वाले AI असिस्टेंट और वॉयस बॉट सवालों के जवाब देने, बुकिंग और कमरे की चीजों को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे मदद करते हैं। कुछ होटल कमरों में अमेजन इको जैसे डिवाइस एलेक्सा के साथ लगा रहे हैं, ताकि मेहमान आवाज से लाइट या कमरे का तापमान बदल सकें। वॉयस बॉट कई भाषाओं में बुकिंग और बार-बार पूछे जाने वाले सवालों को संभालते हैं। ये प्रोपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़कर कॉल सेंटर का बोझ कम करते हैं।

#2 पर्सनलाइजेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग पर्सनलाइजेशन प्लेटफॉर्म मेहमानों की पसंद के हिसाब से कमरे को तैयार करते हैं और उन्हें सुझाव भी देते हैं। कुछ होटल ऐसे बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जहां मेहमान अपनी पसंद की सुविधाएं चुन सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल ट्विन्स और गेमीफाइड ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं की मदद से समय के साथ मेहमानों की पसंद को बेहतर बनाते रहते हैं। सेंटिमेंट एनालिटिक्स टूल भी रिव्यूज के रुझानों का विश्लेषण करके होटल्स को अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

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#3 प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कैसे सुनिश्चित कर रहा है सुचारु कामकाज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल रियल-टाइम डिमांड डाटा का इस्तेमाल करके होटल्स में कमरों के भरने की संभावना बताते हैं और कीमत तय करने की रणनीतियों को बेहतर बनाते हैं। जहां ये प्लेटफॉर्म कमाई के मैनेजमेंट से जुड़े कामों को ऑटोमैटिक करते हैं, वहीं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मेहमानों की प्रतिक्रियाओं को जांचकर जरूरी बदलावों का सुझाव देती है। अलग-अलग सेवाओं में पैकेज की सभी सुविधाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे चेक-इन से लेकर चेक-आउट तक मेहमानों को शानदार अनुभव मिलता है।

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