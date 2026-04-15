कैसे AI टूल्स बदल रहे हैं जिंदगी भर सीखने के तरीके?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई-लिखाई को बिल्कुल नया रूप दे रहा है। ये टूल्स ऑनलाइन कोर्स को हर व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर देते हैं। ये सीखने वाले की तरक्की को देखकर उसके लिए खास कंटेंट बनाते हैं और फीडबैक भी देते हैं, जिससे लगातार पढ़ाई करना असरदार और दिलचस्प हो जाता है। AI प्लेटफॉर्म अपने कौशल को बढ़ाने में जुटे पेशेवरों के लिए भी जरूरी हैं। यहां 5 उपयोगी टूल्स बताए हैं।

#1 लर्निवर्स: कोर्स बनाने वाला एडाप्टिव टूल लर्निवर्स सबसे बेहतरीन AI कोर्स बनाने वाला टूल है। यह आपके पास पहले से मौजूद PDF या वीडियो को लेता है और अपने-आप ऐसे कोर्स बना देता है, जिनमें बदलाव किए जा सकते हैं। एक AI लर्नर कोच सीखने वाले की प्रतिक्रिया और जरूरतों के हिसाब से उसे पढ़ाई का कंटेंट समझने में मदद करता है। प्लेटफॉर्म AI से चलने वाले ऐसे आकलन देता है, जो सवालों को अपने आप बदल देते हैं और अनुवाद की सुविधा भी देता है।

#2 प्रोप्रोफ्स ट्रेनिंग मेकर: तरक्की पर रखता है नजर AI का इस्तेमाल करके प्रोप्रोफ्स ट्रेनिंग मेकर किसी एक विषय के बारे में छोटी-सी जानकारी देने पर ही कोर्स की रूपरेखा और क्विज बना देता है। यह सीखने वाले की तरक्की पर भी नजर रखता है और अपने आप रिपोर्ट तैयार करके सुधार की जगहें दिखाता है। साथ ही याद दिलाने वाले मैसेज भी भेजता है। इस तरह, पढ़ाई के साथ दूसरे काम करने वाले जिंदगी भर सीखते रहते हैं, उन्हें कड़े टाइम-टेबल के बिना भी इसमें मदद मिलती है।

Advertisement

#3 कोर्सबॉक्स AI: इंटरैक्टिव सीखने का अनुभव कोर्सबॉक्स AI आपके अपलोड किए गए दस्तावेजों को इंटरैक्टिव कोर्स में बदल देता है। इसमें क्विज भी होते हैं और मदद के लिए एक खास चैटबॉट भी मिलता है। यह स्कोरम एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, जिससे यह उन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आसानी से जुड़ जाता है, जिनका इस्तेमाल चल रहे शिक्षा कार्यक्रमों में किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म पढ़ाई को ज्यादा दिलचस्प बनाता है। इसमें हर व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से इंटरैक्टिव अनुभव मिलता है।

Advertisement

#4 कैनवा: कस्टमाइज होने वाला कोर्स क्रिएटर कैनवा का AI कोर्स क्रिएटर एक छोटी-सी जानकारी देने पर ही एडिट किए जा सकने वाले पाठ की रूपरेखा, स्लाइड्स और गतिविधियां तैयार कर देता है। इस तरह, आप इन्हें सीखने वालों के खास मकसद के हिसाब से जल्दी से बदल सकते हैं। साथ ही, इसमें प्रीव्यू और तरक्की पर नजर रखने की सुविधा भी मिलती है। इसे आसानी से बदलाव करने के लिए बनाया गया है, ताकि सीखने वालों के बदलते लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।