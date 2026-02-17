जापान में AI विदेशी कर्मचारियों की नौकरियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है

जापान में विदेशी श्रमिकों की जगह लेगा AI, जानिए क्यों उठाया जा रहा यह कदम

क्या है खबर?

जापान में श्रमिकों की कमी से समस्या को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से हल करने की तैयारी की जा रही है। यहां AI जल्द ही विदेशी श्रमिकों की जगह ले सकता है। हाल ही में हुए निचले सदन के चुनाव में AI इंजीनियर्स के नेतृत्व वाले एक दल ने इसका प्रस्ताव रखा है। यह कदम देश में मार्च, 2029 तक 12.31 लाख विदेशी श्रमिकों की मांग को देखते हुए जरूरी बताया जा रहा है, जो इस समस्या को दूर कर देगा।