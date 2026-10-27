एंथ्रोपिक के सिस्टम तक पहुंचा AI स्टार्टअप, वेतन और नौकरी की जानकारी हुई उजागर

एंथ्रोपिक ने पुष्टि की कि शोधकर्ताओं ने उसके कुछ आंतरिक सिस्टम तक पहुंच बनाई थी।

हालांकि, कंपनी ने कहा कि ग्राहक और क्लॉड के बीच बातचीत, AI के जवाब, सोर्स कोड और मॉडल की आंतरिक जानकारी तक पहुंच नहीं बनाई गई। कंपनी ने शोधकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखी और उसी दिन उनका एक्सेस बंद कर दिया।

प्रभावित सॉफ्टवेयर को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया। सुरक्षा खामियां दूर होने की पुष्टि के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया।