सीखने को बेहतर बनाने में कैसे मददगार हो रहा AI?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स रोजाना की पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये पढ़ाई की सामग्री को हर छात्र के लिए खास बनाते हैं और तुरंत फीडबैक भी देते हैं। इनकी वजह से छात्र और जो लोग हमेशा सीखते रहना पसंद करते हैं, वे जानकारी को तेजी से समझ पाते हैं। घंटों का हाथ से किया जाने वाला काम कुछ ही मिनटों में सिमट जाता है। आइये जानते हैं इसमें उपयोगी 5 AI टूल्स कौनसे हैं।

#1 माइंडग्रैस्प: पढ़ाई के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म माइंडग्रैस्प भी पढ़ाई के लिए एक शानदार AI प्लेटफॉर्म है, जिस पर दुनियाभर में 50 लाख से ज्यादा छात्र पूरा भरोसा करते हैं। इसमें आप अपने लेक्चर या PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते ही यह नोट्स, सारांश, फ्लैशकार्ड, क्विज और 20 से ज्यादा भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला AI ट्यूटर भी तैयार कर देता है। यह एक पूरा स्टडी सिस्टम बना देता है, जिसे आप किसी भी डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

#2 नोटबुकLM: नोट्स बनाने और चीजों को व्यवस्थित करना नोटबुकLM, गूगल वर्कस्पेस के साथ जुड़ा होने की वजह से नोट्स बनाने और उन्हें सही ढंग से रखने में काफी बेहतर काम करता है। यह किसी भी सामग्री का सारांश तैयार करता है, नोट्स को ठीक से लगाता है और हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से अहम जानकारी भी देता है। यह ज्यादा जानकारी वाले लेखों या लेक्चर को समझने के लिए सही है। छात्रों को व्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए सामग्री सारांश देकर पढ़ाई आसान बनाता है।

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#3 मैजिकस्कूल डॉट AI: पाठ योजना और मूल्यांकन में उपयोगी मैजिकस्कूल डॉट AI पाठ योजना बनाने, बच्चों का आकलन करने और खुद के अभ्यास के लिए 40 से ज्यादा AI टूल उपलब्ध कराता है। इसे शिक्षा के बेहतरीन तरीकों पर तैयार किया गया है और यह डाटा प्राइवेसी के नियमों का भी पूरा ध्यान रखता है। इसकी मदद से शिक्षक तय मानकों के हिसाब से पढ़ाई की सामग्री में बदलाव कर सकते हैं और असाइनमेंट को अपने आप ग्रेड भी दे सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म मुफ्त प्लान भी देता है।

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