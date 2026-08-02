नागपुर में एनवीडिया के सहयोग से AI सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस का उद्घाटन किया गया है

AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग इस सदी के भविष्य को देंगे आकार- फडणवीस

क्या है खबर?

नागपुर की रामदेवबाबा यूनिवर्सिटी में एनवीडिया के सहयोग से बने 'AI सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस' का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आने वाली सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग के नाम होगी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से नई तकनीकों को अपनाने और नौकरी के काबिल, आधुनिक हुनर ​​वाले लोग तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग इस सदी के भविष्य को आकार देंगे।"