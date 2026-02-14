भारत में उपग्रहों को सुरक्षित रखने में ली जा रही AI मदद, जानिए कैसे

निगरानी

AI के उपयोग का फायदा

दिगंतारा अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाली वस्तुओं पर नजर रखती, जिनमें सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह, विघटित उपग्रहों के अवशेष और अंतरिक्ष में तेजी से गुजरने वाले एस्ट्रॉयड भी शामिल हैं। कंपनी ने अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता एप्लिकेशन के लिए एक AI से लैस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, जो बताती है कि वस्तुएं 7 दिन बाद कक्षा में कहां होंगी बेंगलुरु की पिक्सल स्पेस भी उपग्रहों से प्राप्त विशाल अंतरिक्ष इमेजरी डाटा को छानने के लिए AI का उपयोग कर रही है।