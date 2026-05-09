AI से वित्तीय सेवाओं में धोखाधड़ी का पता लगाना हुआ और तेज

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक तेजी से बड़ा बदलाव ला रही है। बैंक और वित्तीय कंपनियां अब धोखाधड़ी पकड़ने के लिए AI सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका के ज्यादातर बैंक इस तकनीक को अपना चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में AI सिस्टम पुराने तरीकों की तुलना में ज्यादा तेजी से संदिग्ध गतिविधियों को पहचान रहे हैं।

#1 उन्नत पैटर्न पहचान AI मशीन लर्निंग मॉडल्स की मदद से बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन डाटा की जांच कर सकता है। ये सिस्टम ऐसे पैटर्न पहचान लेते हैं, जिन्हें इंसानों के लिए पकड़ना कठिन होता है। अगर किसी खाते से अचानक बड़ा ट्रांसफर हो या कम समय में कई छोटे लेनदेन हों, तो AI तुरंत अलर्ट दे देता है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मामलों को जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। इससे बैंक नए धोखाधड़ी पैटर्न भी समझ रहे हैं।

#2 रीयल-टाइम निगरानी की क्षमताएं नई AI तकनीक अब रियल टाइम निगरानी करने में भी मदद कर रही है। LSTM जैसे मॉडल कुछ सेकंड के भीतर संदिग्ध लेनदेन पकड़ सकते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस और पेपाल जैसी कंपनियों ने एआई सिस्टम की मदद से फ्रॉड पकड़ने की क्षमता बढ़ाई है। कई वित्तीय संस्थानों को इससे करोड़ों डॉलर का नुकसान बचाने में मदद मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से प्रतिक्रिया देने वाले सिस्टम ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा के लिए काफी जरूरी बनते जा रहे हैं।

Advertisement

#3 नए टूल्स का इस्तेमाल वित्तीय कंपनियां अब कई नए AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें एनवीडिया AI ब्लूप्रिंट, गूगल क्लाउड फ्रॉड डिटेक्शन और डाटाब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये सिस्टम अलग-अलग डाटा स्रोतों से जानकारी लेकर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करते हैं। कुछ टूल अपने मॉडल खुद अपडेट भी कर लेते हैं, जिससे धोखाधड़ी पकड़ना आसान हो जाता है। इससे बैंकों और कंपनियों को हर बार सिस्टम को मैन्युअली बदलने की जरूरत कम पड़ती है और काम तेजी से होता है।

Advertisement