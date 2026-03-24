एक साल में AI से बने बाल यौन शोषण वीडियो में हुई 260 गुना वृद्धि: रिपोर्ट
क्या है खबर?
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तीव्र विकास से ऐसे नए जोखिम पैदा हो रहे हैं, जो उत्पादकता में वृद्धि और रचनात्मक टूल्स से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। सबसे चिंताजनक घटनाक्रमों में से एक है अवैध और हानिकारक कंटेंट है। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कंटेंट के निर्माण में इसका दुरुपयोग हो रहा है। नई रिपोर्ट के अनुसार, अपराधी AI का लाभ उठाकर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, जिसे पहले हासिल करना मुश्किल था।
खुलासा
आंकड़ों के आधार पर किया दावा
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के निष्कर्षों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में AI द्वारा निर्मित बाल यौन शोषण वीडियो में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस तरह के कंटेंट की निगरानी करने और हटाने वाले ब्रिटेन स्थित इस संगठन ने पिछले वर्ष की तुलना में इन वीडियो में 260 गुना वृद्धि दर्ज की है। ये आंकड़े इस बात को रेखांकित करते हैं कि गलत हाथों में जनरेटिव AI टूल्स कितने सुलभ और शक्तिशाली हो गए हैं, जिससे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।
आंकड़े
कितनी थी AI से बने कंटेंट की संख्या?
निगरानी संस्था ने 2025 में बाल यौन शोषण के 8,029 कंटेंट की पहचान की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस तरह का कंटेंट लंबे समय से ऑनलाइन मौजूद है। रिपोर्ट इसके निर्माण के तरीके में एक चिंताजनक बदलाव की ओर इशारा करती है। AI अब अपराधियों को कम तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अधिक विश्वसनीय और एक्सट्रीम कंटेंट बनाने में सक्षम बना रही है, जिससे आपराधिक गतिविधियों में प्रवेश करना आसान हो गया है।
चिंता
चिंताजनक है वीडियो की गंभीरता
रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू न केवल वीडियो की संख्या में वृद्धि है, बल्कि उत्पन्न हो रहे कंटेंट की गंभीरता भी है। विश्लेषकों द्वारा सत्यापित 3,000 से अधिक AI जनरेटेड वीडियो में से लगभग 65 प्रतिशत यूनाइटेड किंगडम (UK) कानून के तहत सबसे गंभीर कानूनी श्रेणी में आते हैं। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के घोर दुर्व्यवहार के चित्रण शामिल हैं। दूसरी तरफ, गैर AI जनरेटेड कंटेंट का छोटा हिस्सा ही इस गंभीरता में वर्गीकृत किया गया था।