एक मरीज ने चैटबॉट की सलाह पर जांच कराई

चिकित्सकों द्वारा नजरअंदाज की गई बीमारी का AI ने लगाया पता, जानिए क्या दी सलाह

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल बीमारियों के बारे में सलाह देने में उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें बताया कि चिकित्सकों द्वारा नजरअंदाज की गई एक बीमारी को AI ने पकड़ लिया, जिससे मरीज की जान बच गई। कुछ लोग चिकित्सा स्थितियों में मदद करने की क्षमता के लिए तकनीक की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह कर रहे हैं।