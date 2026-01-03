चिकित्सकों द्वारा नजरअंदाज की गई बीमारी का AI ने लगाया पता, जानिए क्या दी सलाह
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल बीमारियों के बारे में सलाह देने में उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें बताया कि चिकित्सकों द्वारा नजरअंदाज की गई एक बीमारी को AI ने पकड़ लिया, जिससे मरीज की जान बच गई। कुछ लोग चिकित्सा स्थितियों में मदद करने की क्षमता के लिए तकनीक की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह कर रहे हैं।
सलाह
लक्षणों के आधार पर चैटबॉट ने दी सलाह
एक व्यक्ति ने बताया कि उसे कई दिन से पेट में लगातार तेज दर्द हो रहा था। अस्पताल में शुरुआती जांच में उसे एसिड ब्लॉकर की दवा देकर छुट्टी दे दी गई, क्योंकि चिकित्सक को सर्जरी की आवश्यकता वाले कोई लक्षण नहीं मिले। इसके बाद उसने AI चैटबॉट से सलाह लेने का फैसला लिया। उसने चैट में अपने लक्षण बताए और AI ने उसके अनुसार, अल्सर फटना या असामान्य अपेंडिसाइटिस की संभावना जताते हुए CT स्कैन कराने की सलाह दी।
जांच
जांच में यह जानकारी आई सामने
इस सलाह के आधार पर वह अस्पताल पहुंचा और CT स्कैन करने को कहा, जिसमें अपेंडिक्स में गंभीर सूजन होने की पुष्टि हुई और वह लगभग फट चुका था। सर्जनों की ओर से इमरजेंसी सर्जरी के बाद वह व्यक्ति ठीक हो गया। अक्सर लोग पेट दर्द को अपच या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह अपेंडिसाइटिस के कारण हो सकता है, अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है और इलाज न होने पर कुछ ही घंटों में फट सकता है।