MeitY मंत्रालय 50 AI क्यूरेशन यूनिट स्थापित करेगा

50 प्रमुख मंत्रालयों में स्थापित होंगी AI क्यूरेशन यूनिट, जानिए क्या होगा इसका काम

क्या है खबर?

सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) विभिन्न सरकारी विभागों में 50 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्यूरेशन यूनिट स्थापित करने की योजना को गति दे रहा है। ये टीमें स्वास्थ्य सांख्यिकी, फसल सर्वेक्षण और मानचित्र जैसे गैर-व्यक्तिगत सरकारी डाटा की छानबीन करके इंडिया AI डाटासेट प्लेटफॉर्म (AI कोष) के लिए उपयोगी डाटासेट खोजेंगी। यह परियोजना लगभग 2 साल पहले शुरू हुई, लेकिन कुछ मंत्रालयों के अपने सिस्टम होने के कारण इसमें देरी हुई। अब शेष 20 यूनिट जल्द शुरू होंगी।