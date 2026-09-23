2028 तक हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है AI- एलन मस्क

AI शोधकर्ता फ्रांस्वा चॉलेट ने मई 2021 में कहा था कि अगले 10 से 20 साल में विज्ञान की लगभग हर शाखा कंप्यूटर विज्ञान से जुड़ जाएगी।

उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पुरातत्व जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया था। चॉलेट ने पांच साल बाद अपनी पुरानी पोस्ट दोबारा साझा करते हुए कहा कि उस समय जिस भविष्यवाणी का काफी विरोध हुआ था, वह अब धीरे-धीरे साफ होती दिख रही है।

इसी पोस्ट पर मस्क ने प्रतिक्रिया दी है।