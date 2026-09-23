2028 तक हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है AI- एलन मस्क
क्या है खबर?
टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ा दावा किया है। मस्क के मुताबिक, AI अगले साल के अंत तक या ज्यादा से ज्यादा 2028 तक लगभग हर क्षेत्र में इंसानों से आगे निकल सकता है। उन्होंने यह बात AI शोधकर्ता फ्रांस्वा चॉलेट की एक पुरानी भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। मस्क ने चॉलेट की 10 से 20 साल वाली समयसीमा को काफी धीमा बताया है।
बयान
चॉलेट ने 2021 में क्या कहा था?
AI शोधकर्ता फ्रांस्वा चॉलेट ने मई 2021 में कहा था कि अगले 10 से 20 साल में विज्ञान की लगभग हर शाखा कंप्यूटर विज्ञान से जुड़ जाएगी।
उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और पुरातत्व जैसे क्षेत्रों का उदाहरण दिया था। चॉलेट ने पांच साल बाद अपनी पुरानी पोस्ट दोबारा साझा करते हुए कहा कि उस समय जिस भविष्यवाणी का काफी विरोध हुआ था, वह अब धीरे-धीरे साफ होती दिख रही है।
इसी पोस्ट पर मस्क ने प्रतिक्रिया दी है।
इस्तेमाल
कई क्षेत्रों में पहले से हो रहा AI का इस्तेमाल
मस्क का यह दावा ऐसे समय आया है जब AI का इस्तेमाल विज्ञान के कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है।
प्रोटीन की संरचना समझने, नई सामग्री पर शोध करने और मौसम से जुड़े मॉडल बनाने जैसे कामों में AI का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि, मस्क का बयान एक भविष्यवाणी है, तय समयसीमा नहीं।
चॉलेट की मूल बात यह थी कि कंप्यूटर, बड़े डाटा और मशीन लर्निंग विज्ञान के काम का अहम हिस्सा बन सकते हैं।
समयसीमा
मस्क पहले भी बदल चुके हैं अपनी समयसीमा
मस्क पहले भी AI की क्षमता को लेकर अलग-अलग समयसीमा बता चुके हैं।
2017 में उन्होंने अनुमान लगाया था कि AI 2030-40 के बीच इंसानों से आगे निकल सकता है। 2024 में उन्होंने समयसीमा को और आगे कर दिया। जनवरी, 2026 में दावोस में मस्क ने कहा था कि AI उस साल के अंत या 2027 तक किसी भी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है।
अब उन्होंने 2027-28 तक हर क्षेत्र में आगे निकलने की बात कही है।