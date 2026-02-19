AI के कारण 12-18 महीनों में लाखों लोग खो देंगे नौकरी, इस अमेरिकी उद्यमी की चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के कारण भविष्य में नौकरियों पर खतरे की आशंका लगातार जताई जा रही है। इस बीच उद्यमी और पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एंड्रयू यांग ने नई चेतावनी दी है। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, यांग का कहना है कि अगले 12 से 18 महीनों में अमेरिका में लाखों व्हाइट-कॉलर कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि AI की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है।

काम कुछ मिनटों में पूरा हो रहा काम यांग ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य ने वेबसाइट के लिए AI प्रोग्राम बनाया, जिसने कुछ ही मिनटों में वह काम कर दिया जो पहले डिजाइनर या कंपनी कई दिनों में करती थी। उनके मुताबिक ऐसी तेजी कंपनियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इससे कर्मचारियों की जरूरत कम हो सकती है। खासकर मिड-कैरियर ऑफिस कर्मचारी, कॉल सेंटर स्टाफ, मार्केटिंग और कोडिंग से जुड़े लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

खतरा लाखों नौकरियों पर खतरा यांग का अनुमान है कि अमेरिका के करीब 7 करोड़ व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों में से 20 से 50 प्रतिशत तक लोग आने वाले वर्षों में नौकरी खो सकते हैं। उनका कहना है कि डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट लिखना, कोडिंग और कस्टमर सर्विस जैसे कई काम AI टूल आसानी से कर सकते हैं। इससे कंपनियां कर्मचारियों की संख्या घटा सकती हैं, जिससे उपभोक्ता खर्च, हाउसिंग बाजार और टैक्स आय पर भी असर पड़ सकता है।

