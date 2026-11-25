NCSC का कहना है कि जिन कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है, उनमें से कोई भी नई नहीं है, लेकिन जिस तेजी से ये AI टूल आसान हैक को अंजाम दे पा रहे हैं, उसमें बदलाव आया है।

AI से जुड़े साइबर हमलों में बढ़ोतरी इस साल की शुरुआत में आर्टेक्स और केर्न जैसे ओपन-सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल के जारी होने के समय के साथ मेल खाती है।

इन्हें कोई भी बिना किसी खर्च के इस्तेमाल कर सकता है।