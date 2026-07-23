AI की बदौलत अल्फाबेट की कमाई में बड़ी बढ़ोतरी

AI ने बदली अल्फाबेट की रफ्तार, दूसरी तिमाही में 24 प्रतिशत बढ़ा कंपनी का राजस्व

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:46 pm Jul 23, 202601:46 pm

क्या है खबर?

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उसके कारोबार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसी की मदद से सर्च, गूगल क्लाउड, यूट्यूब और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म पर तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ा, जिससे कारोबारी प्रदर्शन पहले के मुकाबले मजबूत हुआ तथा निवेशकों का भरोसा बढ़ता दिखाई दिया।