AI ने बदली अल्फाबेट की रफ्तार, दूसरी तिमाही में 24 प्रतिशत बढ़ा कंपनी का राजस्व
क्या है खबर?
गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उसके कारोबार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसी की मदद से सर्च, गूगल क्लाउड, यूट्यूब और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म पर तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ा, जिससे कारोबारी प्रदर्शन पहले के मुकाबले मजबूत हुआ तथा निवेशकों का भरोसा बढ़ता दिखाई दिया।
कारोबार
सर्च, यूट्यूब और क्लाउड कारोबार में तेज बढ़ोतरी
कंपनी के सर्च और दूसरे कारोबार से होने वाली आय में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं यूट्यूब विज्ञापन कारोबार 13 प्रतिशत बढ़ा। सबसे तेज रफ्तार गूगल क्लाउड ने दिखाई, जिसकी आय में 82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
कंपनी का क्लाउड बैकलॉग बढ़कर 514 अरब डॉलर (लगभग 49,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया, जो आने वाले समय में कारोबार की मजबूत मांग और बेहतर संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है।
जेमिनी ऐप
जेमिनी ऐप के यूजर्स तेजी से बढ़े
अल्फाबेट ने बताया कि जेमिनी ऐप के मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या बढ़कर 95 करोड़ तक पहुंच गई है।
वहीं AI मोड का इस्तेमाल करने वाले मासिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 1 अरब से अधिक हो गई है।
कंपनी के अनुसार, नए AI फीचर्स आने के बाद रोजाना सक्रिय यूजर्स की संख्या पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़ चुकी है और लगातार नई सुविधाओं का लाभ उठा रही है।
इस्तेमाल
डेवलपर्स और कंपनियों में बढ़ रहा AI का इस्तेमाल
कंपनी के मुताबिक, हर महीने 90 लाख से अधिक डेवलपर्स उसके AI मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वहीं लगभग 90 प्रतिशत फॉर्च्यून 100 कंपनियां भी जेमिनी AI एंटरप्राइज का उपयोग कर रही हैं।
कंपनी के AI मॉडल अब हर मिनट करीब 22 अरब टोकन प्रोसेस कर रहे हैं, जो पिछली तिमाही के 16 अरब टोकन प्रति मिनट से काफी अधिक है और लगातार नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं।
मांग
हर क्षेत्र में बढ़ रही AI की मांग
अल्फाबेट का कहना है कि वित्त, स्वास्थ्य, खुदरा कारोबार और दूरसंचार समेत कई क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
कंपनी का मानना है कि यही तकनीक आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी विकास की ताकत बनी रहेगी।
बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी लगातार नए AI टूल और सेवाएं पेश कर रही है, जिससे कारोबार और ग्राहकों दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है तथा भविष्य में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है।