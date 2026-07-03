मेटा को एक और नोटिस भेज सकती है सरकार

व्हाट्सऐप के बाद इंस्टाग्राम पर सरकार सख्त, इस मामले में मेटा को भेज सकती है नोटिस

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:27 pm Jul 03, 202606:27 pm

क्या है खबर?

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा भारत में लगातार सरकारी जांच का सामना कर रही है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सऐप के बाद अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इंस्टाग्राम को लेकर भी मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी की है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को कंपनी से जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। सरकार पूरे मामले की विस्तार से जांच करना चाहती है।