बिना अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा स्टारलाइनर

सुनीता विलियम्स के मिशन के बाद स्टारलाइनर अब बिना यात्री के जाएगा अंतरिक्ष

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:42 pm Sep 29, 202605:42 pm

क्या है खबर?

बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है। इस बार इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। स्टारलाइनर-1 मिशन दिसंबर, 2026 से जनवरी, 2027 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह मिशन 2024 में हुई अंतरिक्ष यात्रियों वाली उड़ान के बाद काफी अहम माना जा रहा है। उस उड़ान में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को थ्रस्टर में खराबी के कारण करीब नौ महीने अंतरिक्ष में रहना पड़ा था।