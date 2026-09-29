सुनीता विलियम्स के मिशन के बाद स्टारलाइनर अब बिना यात्री के जाएगा अंतरिक्ष
क्या है खबर?
बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है। इस बार इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा। स्टारलाइनर-1 मिशन दिसंबर, 2026 से जनवरी, 2027 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह मिशन 2024 में हुई अंतरिक्ष यात्रियों वाली उड़ान के बाद काफी अहम माना जा रहा है। उस उड़ान में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को थ्रस्टर में खराबी के कारण करीब नौ महीने अंतरिक्ष में रहना पड़ा था।
पिछली उड़ान
पिछली उड़ान में क्या हुआ था?
जून, 2024 में विलियम्स और विल्मोर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पहुंचे थे।
यह मिशन सिर्फ आठ दिन का होना था, लेकिन अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी आ गई। इसके बाद नासा ने स्टारलाइनर से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना जोखिम भरा माना।
दोनों करीब नौ महीने स्टेशन पर रहे और मार्च 2025 में स्पेस-X के क्रू ड्रैगन से धरती पर लौटे। स्टारलाइनर को बाद में बिना अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लाया गया था।
बदलाव
स्टारलाइनर में किए गए कई बदलाव
पिछली उड़ान के बाद बोइंग और नासा ने स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई बदलाव किए हैं।
इसके सभी 12 स्टीयरिंग थ्रस्टर्स के वाल्व बदले जा रहे हैं और जंग से बचाने के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था जोड़ी गई है। पैराशूट प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है।नासा नई बैटरी दे रही है।
बोइंग के मुताबिक, डिजाइन और सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम पूरा हो चुका है और टीमें अब अंतिम जांच कर रही हैं।
परीक्षण
अगली उड़ान बनेगी बड़ा परीक्षण
नासा और बोइंग ने स्टारलाइनर के करार में भी बदलाव किया है।
नए प्लान के तहत बिना अंतरिक्ष यात्रियों वाला स्टारलाइनर-1 मिशन पहले होगा, जिससे अंतरिक्ष यान में किए गए बदलावों की जांच की जा सके। इसके बाद इसे फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी होगी।
बोइंग को अंतरिक्ष यात्रियों वाली उड़ानों के लिए वल्कन रॉकेट को प्रमाणित करना होगा। दो अन्य स्टारलाइनर मिशन भी योजना में वापस शामिल किए गए हैं।