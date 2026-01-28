एडोब ने फोटोशॉप में AI फीचर्स को किया अपग्रेड, जानिए क्या कुछ मिला नया

टेक कंपनी एडोब में अपनी फोटो एडिटिंग ऐप फोटोशॉप में कई नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर्स अब और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये अपडेट्स डिजाइनरों, फोटोग्राफरों और डिजिटल क्रिएटर्स के काम को तेज और आसान बनाएंगे। नए टूल्स थकाऊ स्टेप्स को कम करेंगे और एडिटिंग के दौरान ज्यादा कंट्रोल देंगे, जिससे क्रिएटिव फ्लो बना रहेगा और समय की बचत होगी यूजर्स।

#1 क्लैरिटी, डीहेज और ग्रेन से बेहतर एडिटिंग नॉन-डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए फोटोशॉप में क्लैरिटी, डीहेज और ग्रेन नाम की नई एडजस्टमेंट लेयर्स जोड़ी गई हैं। इन लेयर्स की मदद से यूजर बिना फोटो को नुकसान पहुंचाए लाइटिंग, शार्पनेस और टेक्सचर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हर बदलाव को मास्क और ब्लेंड किया जा सकता है, जिससे फाइनल आउटपुट ज्यादा प्रोफेशनल दिखता है। यह फीचर फोटो एडिटिंग को ज्यादा लचीला बनाता है और गलतियों का डर कम करता है।

#2 डायनेमिक टेक्स्ट और जेनरेटिव टूल्स में सुधार फोटोशॉप में डायनेमिक टेक्स्ट नाम का नया फीचर भी जोड़ा गया है, जो अभी बीटा वर्जन में है। इससे यूजर एक क्लिक में टेक्स्ट को गोल, आर्च या बो शेप में बदल सकते हैं। इसके अलावा, फायरफ्लाई तकनीक से चलने वाले जेनरेटिव फिल और रिमूव टूल्स को भी बेहतर बनाया गया है। अब ये टूल्स ज्यादा साफ और नेचुरल रिजल्ट देते हैं, जिससे एडिटिंग पहले से आसान होती है और तेज भी होती।

