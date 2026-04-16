एडोब ने लॉन्च किया नया फायरफ्लाई AI असिस्टेंट, जानिए यह कैसे करता है काम

एडोब ने अपने फायरफ्लाई प्लेटफॉर्म में बड़ा अपडेट करते हुए नया फायरफ्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट पेश किया है। कंपनी का कहना है कि यह टूल यूजर्स को आसान भाषा में कमांड देकर जटिल क्रिएटिव काम करने में मदद करेगा। इस असिस्टेंट की मदद से कई स्टेप वाले काम भी जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य अलग-अलग AI टूल्स और प्रोसेस को एक साथ जोड़कर काम को आसान और तेज बनाना है।

काम कैसे काम करता है यह नया AI असिस्टेंट? फायरफ्लाई AI असिस्टेंट इस तरह काम करता है कि यूजर अपनी जरूरत को सामान्य भाषा में लिख या बोल सकता है। इसके बाद यह फोटोशॉप, प्रीमियर, इलस्ट्रेटर और लाइटरूम जैसे ऐप्स में खुद ही काम पूरा करने में मदद करता है। इससे बार-बार ऐप बदलने की जरूरत कम हो जाती है। यह सिस्टम यूजर की पिछली बातों को भी याद रखता है, जिससे काम को और बेहतर और आसान तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।

फीचर्स नए एडिटिंग टूल्स और ज्यादा फीचर्स जोड़े गए एडोब ने फायरफ्लाई में वीडियो और इमेज एडिटिंग के लिए कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं। वीडियो में अब नॉइज कम करना, आवाज साफ करना और कलर एडजस्ट करना आसान हो गया है। वहीं इमेज एडिटिंग के लिए नए टूल्स से एक ही कमांड में कई बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही एडोब स्टॉक के जरिए यूजर सीधे लाइसेंस वाले फोटो और वीडियो का इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं।

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