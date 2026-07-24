बदलते मौसम में AC चलाते समय करें ये छोटी सेटिंग, सर्दी-बुखार का खतरा होगा कम
क्या है खबर?
दिन में गर्मी और उमस, जबकि सुबह हल्की ठंडक वाला मौसम शरीर पर गहरा असर डाल सकता है। ऐसे समय पूरी रात बहुत कम तापमान पर AC चलाने से शरीर को अचानक तापमान बदलने का सामना करना पड़ता है। इससे सर्दी, गले में खराश और बुखार जैसी दिक्कतों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बदलते मौसम में AC का सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसकी सही सेटिंग चुनना काफी जरूरी माना जाता है।
#1
स्लीप मोड का करें इस्तेमाल
अगर आपके AC में स्लीप मोड या नाइट मोड दिया गया है, तो रात में इसका इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है।
यह फीचर धीरे-धीरे कमरे का तापमान बढ़ाता है, जिससे शरीर को अचानक ज्यादा ठंड नहीं लगती। इससे शरीर का प्राकृतिक तापमान संतुलित रहता है और सुबह उठते समय ठंड लगने की संभावना भी कम हो सकती है।
यह सुविधा आज ज्यादातर आधुनिक एयर कंडीशनर में पहले से मौजूद रहती है और बिजली की बचत करती है।
#2
तापमान 24 से 26 डिग्री रखें
विशेषज्ञों के अनुसार, बदलते मौसम में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना ज्यादा बेहतर होता है।
बहुत कम तापमान पर पूरी रात AC चलाने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि AC की हवा सीधे चेहरे या छाती पर न आए।
इससे सर्दी, गले में दर्द और अन्य मौसमी परेशानियों का खतरा कम किया जा सकता है तथा रात में आरामदायक और बेहतर नींद भी मिल सकती है।
#3
टाइमर फीचर का भी उठाएं फायदा
रात में AC का टाइमर फीचर इस्तेमाल करना भी एक अच्छा तरीका माना जाता है।
सोने के बाद आप इसे सुबह उठने से दो या तीन घंटे पहले बंद होने के लिए सेट कर सकते हैं। इससे कमरे का तापमान धीरे-धीरे बाहर के मौसम के अनुसार सामान्य होने लगता है।
इन आसान सेटिंग्स के लिए किसी अतिरिक्त खर्च की जरूरत नहीं होती और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती हैं।