बदलते मौसम में AC चलाते समय करें ये छोटी सेटिंग, सर्दी-बुखार का खतरा होगा कम

विशेषज्ञों के अनुसार, बदलते मौसम में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना ज्यादा बेहतर होता है।

बहुत कम तापमान पर पूरी रात AC चलाने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि AC की हवा सीधे चेहरे या छाती पर न आए।

इससे सर्दी, गले में दर्द और अन्य मौसमी परेशानियों का खतरा कम किया जा सकता है तथा रात में आरामदायक और बेहतर नींद भी मिल सकती है।