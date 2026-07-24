CJP प्रदर्शन के बीच जैक डॉर्सी के बिटचैट ऐप पर कार्रवाई, गिटहब से हटाने का आदेश

बिटचैट एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है, जो मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट या किसी केंद्रीय सर्वर के बिना भी काम कर सकता है।

यह ब्लूटूथ मेश नेटवर्क के जरिए आसपास मौजूद डिवाइस को आपस में जोड़कर मैसेज भेजने की सुविधा देता है।

सरकार का कहना है कि इस तरह की तकनीक जांच एजेंसियों के लिए गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर जांच करना मुश्किल बना सकती है।

इसी कारण इस ऐप को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है।