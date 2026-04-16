AC सही है फिर भी ठंडक नहीं मिल रही? ये छोटे कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

गर्मी के मौसम में जब एयर कंडीशनर (AC) सही से ठंडा नहीं करता, तो लोग तुरंत मशीन में खराबी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि गैस कम है या सर्विसिंग की जरूरत है। लेकिन हर बार वजह यही नहीं होती। कई बार असली समस्या कमरे के अंदर की गर्मी होती है। अगर कमरा पहले से ज्यादा गर्म है, तो AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ठंडक आने में समय लगता है, जिससे परेशानी बढ़ती है।

#1 कमरे का तापमान क्यों करता है असर? AC को कमरे का तापमान लगभग 24 डिग्री तक लाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर कमरे का शुरुआती तापमान बहुत ज्यादा, जैसे 45 डिग्री हो, तो AC को ज्यादा समय और ताकत लगानी पड़ती है। इससे कूलिंग धीमी हो जाती है और कभी-कभी सही तापमान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर कमरा 35 डिग्री से शुरू होता है, तो वही AC जल्दी और बेहतर तरीके से ठंडा कर सकता है।

#2 पर्दे और धूप भी बढ़ाते हैं गर्मी घर में लगे पर्दे भी कमरे के तापमान को काफी प्रभावित करते हैं। साधारण पर्दे धूप को पूरी तरह नहीं रोक पाते, जिससे गर्मी अंदर आती रहती है। इसके विपरीत, मोटे या ब्लैकआउट पर्दे धूप को रोककर कमरे को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इससे AC पर दबाव कम पड़ता है, कूलिंग बेहतर होती है और बिजली की खपत भी कम हो जाती है, जिससे लंबे समय में फायदा मिलता है।

Advertisement